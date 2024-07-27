台北竟然有無敵戰艦般的祕密基地（上）跟著鏡頭勇闖台北異世界！

業餘收藏家Allen大表示，這些空間是一點一滴累積出來的，從最初找認識的設計師朋友小葉，進行空間規劃，並且採用大圖輸出作為基底。牆上則佈滿曾經登艦參觀者的簽名。（記者劉宇捷攝）

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記者劉宇捷、陳治程／專訪

你能想像嗎？在人來人往的士林鬧區小巷，有一艘與世獨立的「無敵戰艦」，這裡是業餘收藏家Allen大的秘密基地，裡頭除了擺滿機器人元素的玩具外，也是他平常的個人辦公休閒空間，這裡有如平行宇宙，彷彿走進異世界，而未來這艘無敵戰艦還可能再繼續擴建嗎？現在，就跟隨Allen大的腳步，我們來「登艦」參觀這艘充滿「懷舊科幻」的機器人玩具空間。

出發，登艦！

登艦前我們鑽進了巷弄間的公寓，並爬了數層樓才抵達基地門口，一進基地Allen大非常熱情的招呼我們，而我們的目光，直接被那艘戰艦的艙門所吸引，這艘戰艦其實就是「寄宿」在Allen大的家中。

在人來人往的士林鬧區小巷，有一艘與世獨立的「無敵戰艦」，這裡是業餘收藏家Allen大的秘密基地，這裡有如平行宇宙，彷彿走進「懷舊科幻」的異世界。（記者劉宇捷攝）

出發，登艦！艙門口左右各站立著星際大戰的白兵與黑武士，就像守護戰艦的門神。當充滿科幻的大門緩緩開啟，各式霓虹燈光加上金屬質感的地面，完全就像走入了任意門，艦上目前一共區分為左右兩個空間，左邊為戰情室，右邊則為指揮艇室，也就是艦長平常辦公的地方。

Allen 笑著說，這裡其實本來是一間臥室和一間書房改裝而成的啦，戰艦變成家中的休憩收藏與辦公空間；而中間有一個如膠囊的透明太空艙，裡頭是通往頂樓的旋梯，但那裡是私人空間，不對外開放。

艙門口左右各站立著星際大戰的白兵與黑武士，就像守護戰艦的門神。後方櫃子上滿滿的是Allen大的電影光碟收藏。（記者劉宇捷攝）

這樣的異世界實在太驚奇了，到底最初的初衷是怎樣呢？Allen謙虛的分享，其實他稱不上收藏家，只是特別喜歡日本卡通裡的各種機器人，所以年輕時買了很多的超合金玩具，其中又以「無敵鐵金剛」系列最為外界所熟知，因此夢想打造一艘屬於機器人玩具的展示空間，而為了這次的採訪，他也把這艘戰艦的玩具展示重新調整了一下，打造成滿滿的「無敵鐵金剛世界」，就像艙門上本來就寫著「MAZINGER Z WORLD」的英文字母。

收藏家Allen在自己的家中打造一艘「無敵戰艦」，以無敵金剛為時代背景，裡頭則擺滿了他的各式機器人蒐藏；Allen大身後的太空艙是通往頂樓的旋轉梯。（記者劉宇捷攝）

異世界製造者

要打造這樣的空間肯定不容易吧？這是一件很瘋狂的事情。這裡的空間幾乎全被科幻的機器元素包圍，完全感覺不出這裡是由兩間平凡的房間改造而成。

我們不禁好奇問，打造這艘「戰艦」到底要付出多少代價呢？Allen大表示，這些空間也是一點一滴累積出來的，從最初找認識的設計師朋友小葉，進行空間規劃，並且採用大圖輸出作為基底。

Allen大說，他特別喜歡日本卡通裡的各種機器人，所以年輕時買了很多的超合金玩具，其中又以「無敵鐵金剛」系列最為外界所熟知，因此夢想打造一艘屬於機器人玩具的展示空間。（記者劉宇捷攝）

而大圖輸出所選用的機械艙門質感也不是隨便亂選的！因為不同時代的機械科技元素不同，而他的戰艦以1970年代「無敵鐵金剛」的收藏為主軸，因此圖片素材也設計成比較早期工業風，帶有一點舊舊質感的機械科技，如果選擇美式鋼鐵人的高科技風格，那肯定是不一樣的感覺。

大圖輸出所選用的機械艙門質感也不是隨便亂選的！他的戰艦以1970年代「無敵鐵金剛」的收藏為主軸，因此圖片素材也設計成比較早期工業風，帶有一點舊舊質感的機械科技。（記者劉宇捷攝）

邊逛Allen大也很自豪地跟我們說，當初在選用大圖輸出時，也是堅持要做最好品質的施工，他一邊指著牆上的圖紙說，你看這麼多年了，圖紙幾乎都沒有破損、翹起來或是有氣泡，仍然保持很完美的狀態，這裡完工也有7-8年了吧。

其中最炫砲的入口雙開艙門，也是佈滿巧思，中間刻意挖了不少可以窺視的窗口，還鑲有玻璃在內，而要完成這樣施工也非常不容易，因為這是住家、家人也還住在裡面，因此即使施工，每天能做的也很有限。

其中最炫砲的入口雙開艙門，也是佈滿巧思，中間刻意挖了不少可以窺視的窗口，還鑲有玻璃在內，而在家中要完成這樣施工也非常不容易。（記者劉宇捷攝）

像這個門的施作，師傅還要把木板材料送去工廠做CNC切割，然後再載回來組合，這些時間也是無形的成本。所以當初新聞報導，平均一坪裝潢費用約在15-20萬左右，似乎讓很多人嚇一跳，認為有點吹牛，那是因為在許多設施的設計上都砸下不少費用和心血，只看表面的數字，絕對無法理解。

一拳打破天花板

戰艦裡不只是一個充滿櫃子的空間，而是帶有故事性的！如果仔細去看，戰艦的天空是可以看到繁星點點的宇宙，而且有很多機器人在太空飛，但是奇怪的是天空有不少被擊破的玻璃彈孔。

戰艦裡不只是一個充滿櫃子的空間，而是帶有故事性的！可以看到繁星點點的宇宙下，機器人在外太空混戰的氛圍。（記者劉宇捷攝）

Allen解釋說，這是為了營造機器人在外太空混戰的氛圍，而我們就像是在戰情室看著外面的大亂鬥，因此戰艦的防護罩玻璃都被砲火打破也是合理的。

另外，柱子上的角落還可以看見一個伸出於牆壁的拳頭，這是金剛飛拳衝破戰艦外殼穿進來的樣子，至於這個拳頭造型是怎麼做出來的？Allen說，這是請好友紙模達人文泰幫忙做的啦。

一拳打破天花板！Allen大說，這是金剛飛拳衝破戰艦外殼穿進來的樣子，是請紙模達人好友幫忙做的啦。（記者劉宇捷攝）

正當我們繼續研究壁面的圖案時，Allen大補充說，其實牆上和天花板上不同機器人角色，都是拿他的實際玩具去棚拍，然後再大圖輸出而來的，所以高畫質跟細節才會保留的這麼擬真，絕對不是網路隨便抓圖的，我們也才發現，對欸，都沒注意到這些小細節也是成本。

Allen大補充說，其實牆上和天花板上不同機器人角色，都是拿他的實際玩具去棚拍，然後再大圖輸出而來的，所以高畫質跟細節才會保留的這麼擬真。（記者劉宇捷攝）

上圖牆面輸出的鐵金剛，其實本尊是從這個玩具拿去棚內拍攝，然後再大圖輸出的。這個玩具本身還具有聲光效果，可玩性很高。（記者劉宇捷攝）

而另一個艙室的空間，則是戰艦的指揮中心，紅色飛艇的造型是模擬無敵鐵金剛的駕駛員柯國隆開的指揮艇，這裡現在是Allen的私人辦公空間，當然這裡也不例外的，已被各種機器人玩具環繞著。

另一個艙室的空間，是戰艦的指揮中心，紅色飛艇的造型是模擬無敵鐵金剛的駕駛員柯國隆開的指揮艇，這裡現在是Allen的私人辦公空間。（記者劉宇捷攝）

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