C-130運輸機協助疏運旅客 空軍編百億經費明年起性能提升

C-130運輸機任務吃重，但機齡已超過30年，為維護整體機隊妥善率，軍方編列百億元預算進行性能提升計畫，預計自114年度（2025年）起執行，至119年度（2030年）底前完成。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為協助疏運滯留外島旅客回台，國軍派出多架次的C-130運輸機進行輸運，軍方人士今天指出，C-130運輸機任務吃重，但機齡已超過30年，為維護整體機隊妥善率，軍方編列百億元預算進行性能提升計畫，預計自114年度（2025年）起執行，至119年度（2030年）底前，將完成全數C-130運輸機的性能提升。

軍方人士說，C-130型機升級案的對象，除了19架現役C-130H運輸機，暱稱「法老機」的C-130HE電戰機也有機會執行升級與延壽。

請繼續往下閱讀...

為協助疏運滯留外島旅客回台，國軍派出多架次的C-130運輸機進行輸運。（圖：軍聞社提供）

凱米颱風影響國內航線交通，為因應颱風後旅客疏運需求，國軍26日起派遣空軍第六聯隊C-130運輸機支援疏運，協助離島疏運；第一地區支援指揮部及空軍馬公基地勤務隊官兵於馬公機場支援相關勤務，協助澎湖軍民登機返臺，疏運滯留島上民眾。

空軍C-130H運輸機自1986年起服役至今，除了國軍運輸、空投、特戰任務外，也常支援外離島疏運工作。不過，由於該型機的座艙介面等各項性能，已與他國現役運輸機出現代差，機體也有延壽必要，因此，軍方近年積極規劃該型機性能提升案，預計將從機體結構延壽、數位化座艙航電系統、GPS全球定位系統加裝，以及加裝電戰反制、地貌警示與防撞警示系統、通訊與助航次系統等面向著手。

軍方人士也表示，除了執行國內各項任務，隨著我國與他國各項交流愈趨頻密，C-130運輸機的角色亦趨於重要，該型機除了曾飛赴印尼、海地、菲律賓等進行人道救援工作之外，由於我國空軍防空暨飛彈指揮部無法在國內射擊「愛國者三型」防空飛彈，因此，需仰賴該型機載運飛彈發射車等赴美鑑測。

空軍計畫升級C-130H運輸機，預計自明（2025）年起執行至2030年，且不只現役19架C-130H運輸機可升級，國軍唯一一架的C-130HE電戰機也有機會一同「進化」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法