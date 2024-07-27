台灣差點要入手 M-346攻擊/教練機升級2.0 新增頭盔顯示、主動雷達

李奧納多公司日前在英國舉行的法恩堡航展中宣布，將為旗下各國的M-346教練機版本與輕攻擊機版本升級航電顯示系統，攻擊機版本甚至將再裝上AESA主動雷達。該機曾一度是我國的外購選項之一。（圖片擷取自李奧納多網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕義大利的M-346高級教練機為我國於2016年差點要入手購買的教練機種，不過後續因新政府推動「國機國造」而作罷，改以研製「勇鷹」取代。然而，這架當年差點要漆上我國國徽的飛機將要進行重大升級改版，李奧納多原廠於近日宣布，將為旗下各國的M-346教練機版本與輕攻擊機版本升級航電顯示系統，攻擊機版本甚至將再裝上AESA主動雷達。

據歐洲防務《EDR Magazine》報導，義大利李奧納多公司（Leonardo）於日前在英國舉行的法恩堡航展中宣布，將推出M-346「綜合能力強化套件」升級，其中包括飛機的核心航電、顯示、導航/識別、任務設備和地面訓練能力。期望將現役的M-346 AJ教練型與M-346 FA攻擊機型都升級至「M-346 T Block-20」和「M-346 F Block-20」的標準。

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M-346的「綜合能力強化套件」升級包括飛機的核心航電、顯示、導航/識別、任務設備和地面訓練能力。期望將現役的M-346 AJ教練型與M-346 FA攻擊機型（如圖）都升級至Block-20標準。（圖片擷取自李奧納多網站）

該項基本的航電升級，是將原本前後座分別3個的顯示器整合為各1個大的綜合螢幕，以及增加低截面抬頭顯示器（HUD），並擴增敵我識別系統（IFF），並可整合數位影像、飛行數據與擴增實境（AR）的頭盔顯示器（HMD），讓受訓飛官熟悉現代化人機介面。

此外，「綜合能力強化套件」還包括「地面輔助訓練系統」（GBTS），其可整合人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）技術與多媒體技術，模擬複雜飛行任務情境及虛擬維修（Virtual Maintenance）課目。

而針對攻擊型的M-346，除了以上升級的數位化設備改裝外，還將再配備具有火控雷達功能的「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達，同時安裝資料鏈，可搭配運用空對空飛彈與空對地武器，大幅強化作戰能力。

基本的航電升級，是將原本前後座分別3個的顯示器（如圖）整合為各1個大的綜合螢幕，以及增加低截面抬頭顯示器（HUD），並擴增敵我識別系統，同時使用整合AR實境的頭盔顯示器。（圖片擷取自李奧納多網站）

值得一提的是，這架M-346教練機於2016年我國新高教機外購建案時，曾被納入採購評估清單中，義大利李奧納多方面也非常積極行銷愈爭奪66架的大餅，甚至有意與漢翔合作在台生產組裝。

然而，新的蔡政府上任後積極推行「國機國造」政策，並與漢翔協商合作計畫，以生產IDF戰機及翔昇計畫、翔展計畫的經驗為基礎，開發「勇鷹」號高教機；因為漢翔認為，考量台灣廠商供應鏈都日趨完備，無論後續要構改或升級都可以自主執行。如今，李奧納多公司宣布將為各國的M-346進行2.0升級，若我國當初有採購該機，現在是否就能搭上升級列車也難定論禍福。

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