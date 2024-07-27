軍情看版》空軍嘉義基地開放Coming Soon... 8/6、8/8先行預演暖身

「113年空軍營區開放活動」將於8月10日在嘉義空軍基地盛大登場，而活動最高潮的三型主力戰機動態性能展示，也預計將於8月6日及8月8日先行動態預演練習。圖為去年清泉崗基地開放畫面。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕年年擠爆、萬眾矚目的空軍基地開放即將到來，依據國防部規劃今年「113年空軍營區開放活動」將於8月10日在嘉義空軍基地盛大登場，而活動最高潮的三型主力戰機動態性能展示，也預計將於8月6日及8月8日先行動態預演練習，民眾可先在基地外一睹戰機轟鳴得痛快。

空軍司令部日前宣布，「113年國防知性之旅」嘉義空軍營區開放活動，將於8月10日上午9時起至下午16時止。屆時除了各型主力戰機動態性能展示、雷虎小組特技表演、三軍儀隊暨三軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會等活動外，還安排F-16V戰機編隊衝場等精采表演，展現嘉義為F-16V戰機大本營的地主優勢。

請繼續往下閱讀...

據了解，在8月10正式活動之前，空軍將於8月6日及8月8日先行執行預演，其中歷年活動最高潮的單機動態性能展示飛行（Solo Flight），亦將比照正式活動當天，出動F-16V、幻象2000、IDF三型主力戰機，視天氣執行完整展演科目。

而今年欲參加之民眾，國防部建議搭乘免費接駁車進出營區，目前空軍已規劃嘉義火車站前站、嘉義港坪運動公園、高鐵嘉義站2號出口、南靖糖廠、北回太陽館及嘉義聯隊北段停車場等6處設置接駁站，活動當日上午7時首班接駁車發車，直至下午15時停止接送入營，歡迎民眾多多利用。



嘉義空軍營區開放活動，將於8月10日上午9時起至下午16時止。據了解，10日正式活動之前，空軍將於8月6日及8月8日先行執行預演。（圖片擷取自空軍司令部臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法