澳洲斥資473億 升級現役柯林斯級潛艦

澳洲將斥資22億澳元，升級現役的柯林斯級潛艦（見圖）。（歐新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞國防部今（27日）宣布，政府已與國營潛艦製造商ASC公司簽訂一份價值約22億澳元（約合新台幣473億）的合約，以升級澳洲海軍現役的柯林斯級（Collins-class）潛艦。

《路透》報導，澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）在聲明中表示，這份「維持性合約」是政府對於投入40億到50億澳元潛艦經費承諾的一部分，以確保柯林斯級潛艦「強大的打擊與威懾力」。

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柯林斯級潛艦為澳洲自製的柴電動力潛艦，這批潛艦預計會服役到2040年左右。

康羅伊也指出，這份合約能夠「直接確保超過1100名熟練技工的工作保障」，而柯林斯級潛艦的升級作業會在西澳大利亞的亨德森（Henderson），以及南澳大利亞的奧斯本（Osborne）等處進行，

報導提到，奧斯本的造船廠同時也是ASC公司，與英國國防承包商貝宜系統（BAE Systems）為澳洲打造核子動力潛艦的所在地，而協助澳洲打造核子動力潛艦為澳英美三方安全夥伴（AUKUS）的核心條款。

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