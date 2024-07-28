川普若勝選烏克蘭將加入北約？ 5000億美元援助計畫曝光！

美國前國務卿龐皮歐（左）投書《華爾街日報》，概述了川普（右）若重返白宮，美國共和黨政府可能採取的烏克蘭政策。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普的烏克蘭政策成為外界關注焦點，川普的前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和川普2016年與2020年競選團隊的前顧問厄本（David J. Urban），近期聯名在《華爾街日報》發表文章，概述了川普若當選總統後，美國共和黨政府可能採取的烏克蘭政策。

龐皮歐和厄本認為，拜登政府因軟弱而陷入戰爭，而川普可以透過強硬手段恢復和平，他們提出七個步驟：

一，釋放美國的能源潛力：刺激美國經濟，降低價格，並削弱俄國總統普廷的戰爭預算。

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二，重建與沙烏地阿拉伯和以色列的關係，並共同對抗伊朗：穩定中東，緩解加薩危機，為沙烏地阿拉伯加入美國，共同將俄羅斯擠出全球能源市場創造機會。

三，對俄羅斯實施真正的制裁：拜登政府的制裁文件上看起來很好，但實際上是空洞的。例如，美國財政部豁免了俄羅斯銀行，允許他們進行與能源生產相關的交易，而這正是克里姆林宮戰爭機器最重要的收入來源。

四，擴大美國的國防產業：必須向美國的對手，特別是俄羅斯和中國展示，他們無法與美國的國防能力競爭。俄羅斯經濟規模比德州還小；美國不能讓中國追趕並超越。

五，重振北大西洋公約組織（NATO）：這包括讓歐洲人支付他們的公平份額。現在是時候將北約成員國的國防支出提高到其國內生產總值的3%。

六，為烏克蘭設立一個5000億美元的「租借」計畫：而不是讓美國納稅人承擔更多開支，讓烏克蘭借取他們需要的資金，用於購買美國武器擊敗俄羅斯。這是美國在珍珠港事件發生前幫助英國進行二戰的方式。這也是美國向普廷發出一個明確訊號，表明他永遠不會獲勝的方式。

七，解除對烏克蘭可以獲得和使用的武器類型的所有限制：這將重新建立強勢地位，普廷會明白這意味著戰爭必須結束。他將面臨不斷上升的成本，並且沒有機會獲得進一步的收益。

龐皮歐和厄本認為，川普若採取這些措施，就能掌握烏克蘭戰爭的談判主導權，迫使俄羅斯立即停戰，並讓烏克蘭建立強大的防禦力量，以防止俄羅斯再次入侵。他們主張，西方國家應拒絕承認俄羅斯佔領和吞併任何烏克蘭領土，如同過去不承認蘇聯併吞波羅的海國家和東德一樣。

此外，文中指出，克里米亞也必須非軍事化，烏克蘭應使用俄羅斯凍結的中央銀行儲備金重建，而非美國納稅人的錢。為了確保烏克蘭的長遠安全，他們主張烏克蘭應盡快加入北約，由北約盟國共同負責保護烏克蘭，並由歐盟協助烏克蘭經濟現代化和發展。他們相信，這些措施將能結束戰爭，建立持久和平，並讓歐洲承擔維護和平的責任，最终在歐洲大陸重建自由與安全。

那麼俄羅斯呢？「如果俄羅斯遵守這些條款，西方將逐漸解除制裁。一旦烏克蘭加入北約和歐盟，制裁將被完全解除。」龐皮歐和厄本指出，「這些措施將結束戰爭，建立持久和平，確保歐洲承擔維護和平的責任，並在歐洲大陸重新建立自由和安全，而不是拜登政府的半途而廢。」

文章的作者總結道，「川普在第二任期中最不想看到的就是外交政策失敗，這會分散他對國內議程的注意力，並且讓拜登在阿富汗的撤軍看起來像是一個成功。」

這篇文章的發表，正值外界對川普是否會在當選後停止對基輔的援助表示擔憂之際。龐皮歐和厄本也對此進行了回應，聲稱「專家們關於川普將停止援助、要求基輔割讓領土，以及與普廷一起實施『可恥的和平』的說法毫無根據」。

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