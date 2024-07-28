颱風不減不劇透漢光演習成效 專家：跑位、實作訓練價值仍高

憲兵官兵24日凌晨在華翠大橋進行實兵操演，模擬戰時封橋檢管作業。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍上週實施的「漢光40號」實兵演習，因凱米颱風攪局而提前一天結束，原定25日實施的同時、異地反空機降操演無法如期進行。但專家指出，此次強調「不劇透」的實兵、實地操演有助於讓官兵熟悉戰時任務，包括台灣本島橋梁檢管、外離島仿真射擊、設施「平封戰啟」，甚至讓戰、甲車進入坑道裡，光是「跑位、實作」就具備一定的訓練價值。

國軍「漢光40號」實兵演習於本月22日至26日登場，這場5天4夜的「實時、實地、實兵」操演，台灣本島採「實兵、不實彈」演習，而外島則進行「實兵、實彈」演訓。不過，凱米颱風24日直撲台灣，不僅使全台25日多場同時、異地進行的反空機降操演無法實施，國軍也宣布今年度演習提前於25日中午結束，全力投入災防整備工作。

據了解，受到凱米颱風影響，此次實兵演習無法進行的操演，包括台北市小南門捷運站的中樞攻防演練、在花蓮港遂行的境外物資接轉訓練等，澎防部「鎮疆操演」等演習也取消空中兵力，僅進行地面部隊實彈射擊。不過，這次演習仍有一定的「練兵」成效。

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憲兵24日深夜在北市復興北路地下道進行實兵演訓。（資料照，軍聞社）

採訪今年漢光演習多場操演的軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘受訪分析，以憲兵的交通要道檢管演訓而論，去年雖有部分官兵扮演「假想敵」，但選在萬板大橋附近的河濱公園實施，光是地點選定就「不合格」；今年直接選在華翠大橋的閘道、復興北路地下道實施，並確實部署阻絕設施，並請台北市工務局等單位在橋上協助吊放紐澤西護欄，顯示「漢光演習」不僅是國軍的操演，相關單位都要即時「動起來」，更加貼近戰時狀況。

由於今年度漢光實兵演習無「假想敵」，並無搭乘直升機機降或駕駛民車意圖滲透的「敵軍」，因此參與操演的官兵須對「空氣」做出狀況應對舉措。但陳國銘指出，隨機下達況令與戰爭實情相符，官兵只要把戰時須做的任務，在確切地點、規範時間內「做實、做滿」，就能滿足擬真化訓練目標。

馬防部北高守備大隊接獲命令執行關鍵基礎設施防護實兵演練，官兵遂駕駛CM21裝甲運兵車，由戰力保存坑道據點整裝出發。（資料照，青年日報提供）

另據了解，國軍今年在外離島實兵、實彈演訓，除了強調不縮短距離、移地借景，在實彈射擊時也不像「火力展示」般「排排站」齊射，而是由指揮官下令指定某門火砲單獨射擊，同時也強調兵力從關鍵地道保存、部署與反擊。陳國銘說，外離島的地道、坑道仍深具價值，這次還特地部署戰、甲車在坑道內機動、反擊，這些過去軍方較少對外公布的操演課目，都是理想的操演安排。

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