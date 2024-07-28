聽音辨位！烏國聲波偵測網成美軍低成本防空新解

烏克蘭的許多反無人機部隊都依靠臨時拼湊而成的武器系統，將這些部隊與無人機位置預警系統整合起來，就成為了力量倍增的利器。（取自烏克蘭國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中，面臨著源源不絕的無人機攻擊，特別是俄軍大量使用伊朗製造的「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，烏克蘭為了保護自身安全，發展出一套獨特的「聲波偵測網」，這套系統不僅有效反制俄軍無人機，更吸引美國軍方的目光，被視為打造低成本防空系統的潛力方案。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，這個由兩位烏克蘭工程師在車庫裡研發的系統，利用手機和麥克風，結合1.8公尺高的支架，組成一個遍布全國的偵測網絡，憑藉聲音就能夠準確識別遠處的無人機。

這套聲波偵測網絡的原理簡單卻有效。它利用無人機發動機的巨大噪音作為偵測目標，並將收集到的資訊彙整到中央電腦，再傳送給機動地面部隊。地面部隊透過平板電腦接收無人機的飛行路線資訊，就能迅速出動，以高射砲和受過6小時訓練的士兵擊落無人機。

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烏克蘭的許多反無人機部隊都依靠臨時拼湊而成的武器系統，通常是裝載在各種輕型車輛上的機槍和自動火砲。他們在偵測和追蹤無人機的能力有限，尤其是在夜晚，通常只能依靠夜視鏡、熱成像儀、雷射指示器和探照燈等局部偵測手段。將這些部隊與無人機位置預警系統整合起來，就成為了倍增力量的利器。

烏克蘭聲波偵測網絡可有效反制俄軍「見證者-136」無人機。（圖擷取自伊朗國防部網站）

據報導，這種做法的成功，讓美國及其盟國開始獨立測試類似的技術，以在不花費巨額資金的情況下，提升防空能力，並反制來自俄羅斯、中國、伊朗、北韓等國的無人機威脅。

大約3個月前，烏克蘭的聲波偵測網絡成功探測到約84架進犯的無人機，並協助烏克蘭軍隊擊落了其中80架，也讓這套系統獲得國際上的關注。

美國空軍駐歐洲和非洲司令部的赫克上將（Gen. James Hecker）對烏克蘭的聲波偵測網表示讚賞。他指出，這套系統是二戰時期各國使用的偵測敵機聲音系統現代化版本，而且成本遠低於傳統的雷達系統。

赫克指出，烏克蘭的聲波偵測網絡成本低廉，每台感測器僅需400到500美元（約新台幣1.3萬到1.6萬元），遠低於「愛國者」飛彈系統，是解決如德州一樣大的國家，如何偵測和打擊進來無人機的「便宜方案」。

赫克認為，這項技術具有潛力，其他國家也正在考慮採用。他呼籲，北約國家發揮創新精神，開發類似且更便宜的方案，以反制不斷升級的無人機威脅，並強調以低成本手段反制敵人的高代價武器，才能取得優勢。他以今年4月伊朗對以色列發動的大規模攻擊為例，指出用昂貴的飛彈攔截廉價無人機，並非有效策略，並呼籲業界和北約空軍司令提出更具成本效益的解決方案。

報導指出，美國目前尚未正式決定部署聲波偵測網絡，但這個方案的低成本、高效能，以及烏克蘭在面對俄羅斯大量使用「見證者-136」無人機攻擊時取得的成功案例，都讓美國及其盟國對它充滿期待。 聲波偵測網絡的部署，將為美國和盟國的防空系統增添一層新的保護，並有效反制日益嚴重的無人機威脅。

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