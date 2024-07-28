通用原子「忠誠僚機」劍指藍天 2025年迎來首飛

美國空軍4月24日宣布選定國防新創Anduril與通用原子兩公司，進入「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的下階段設計與試量產工作，並以2026年邁入量產、2030年前達「完全作戰能力」為目標。圖為Anduril公司的CCA無人原型機示意圖。（美國Anduril公司官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍現正推進的「次世代空優」（NGAD）子計畫、被稱為「忠誠僚機」的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫，選定國防新創企業Anduril與通用原子（General Atomics）兩家公司，進入下階段的細部設計、製造與試量產。其中通用原子為美國空軍研發的CCA專案，預計將於2025年中旬進行首架原型機的飛行測試。

通用原子公司與Anduril今年4月擊敗洛克希德．馬丁公司、諾斯洛普．格魯曼公司和波音公司，贏得為美國空軍CCA專案製造首批原型機的合約。這場競爭不僅是一場技術的角逐，更是一場新時代空中作戰理念的較量。美國空軍並以2026年邁入量產、2030年前達「完全作戰能力」為目標。

根據美國軍事網站《Breaking Defense》25日報導，通用原子公司總裁亞歷山大（David Alexander）雄心勃勃地表示：「我們不是在設計另一個特技表演，我們正在設計可以投入全面生產的東西。」 為了贏得美國空軍的青睞，通用原子公司正以驚人的速度推進研發進程，並積極證明其設計足以大規模生產。

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通用原子今年2月推出的XQ-67A無人原型機，為繼2019年首飛的XQ-58A「女武神」之後，第二款成功試飛的無人原型機。（通用原子系統網站

通用原子公司為美國空軍研究實驗室（AFRL）設計製造的XQ-67A「境外感測站點」（Off Board Sensing Station, OBSS）無人機，2月28日進行了首飛。通用原子公司正以XQ-67A為基礎，推廣其「旗手」（Gambit）無人機設計，用於爭取美國空軍的CCA專案。

2025年中旬的飛行測試，將是CCA專案研發過程中一個重要的里程碑。這將是通用原子公司首架CCA原型機在真實環境下的首次亮相，也是其技術實力的重要驗證。如果試飛順利，將有助於提升通用原子公司在競爭中取得優勢，並加速其進入生產階段的步伐。

作為一家經驗豐富的無人機製造商，通用原子公司已開始為其首架CCA原型機製造零件，預計將於明年上線。憑藉其在無人機領域的深厚積累，以及美國陸軍的MQ-1C「灰鷹」和美國空軍的MQ-9A「死神」無人機生產線即將關閉的契機，通用原子公司已經具備了提高CCA專案產能所需的設施和資本基礎設施。

通用原子公司研發的CCA無人機設計，融合了其Gambit （旗手）系列無人機和XQ-67A「境外感測站點」（OBSS）驗證機的優勢。這款新式無人機將擁有更快的速度和不同的飛行包絡線（flight envelope），這意味著它們能夠在更廣泛的速度和高度範圍內飛行，以執行更複雜的空戰任務，這也預示著未來無人機將扮演更為重要的角色。

美國空軍計劃在該專案的整個生命週期中，購買超過1000架CCA無人機，這無疑是一個巨大的商機。特別是在美國空軍考慮是否推遲或取消其下一代戰鬥機專案的情況下，CCA無人機的發展更顯重要性。

目前，CCA專案的第一階段生產才剛剛開始，但各家公司已經開始關注第二階段的競爭。波音和洛克希德．馬丁也表達了重返競爭的意願，他們積極投入研發，希望在下一階段的角逐中取得勝利。

報導提到，通用原子公司無人機的試飛，標誌著無人機技術的發展邁向一個新的里程碑，也預示著未來空中作戰模式將迎來新的變革。

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