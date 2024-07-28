空軍尋求便宜價購入E-2D預警機 梅復興：可能6架變5架

美軍一架E-2D預警機在雷根號航空母艦降落。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕空軍積極向美方確認E-2D新式預警機供售意向與詢價，軍事專家梅復興近期投書披露，由於日本去年向美國採購5架同型機，能以合理價位採購的「機會窗口」可望展延至2026年底。在此情況下，我國空軍計畫採購E-2D數量，可能自6架減至5架，總成本應為20億美元（約新台幣656億元）左右。

考量中共空中兵力不斷推陳出新，以及我國空中預警機有更新需求等背景下，空軍除將既有5架E-2K預警機性能提升之外，近年亦持續向美國爭取採購E-2D空中預警機，這款新銳機種採用AN/APY-9雷達，可偵測550公里外目標，可望成為追蹤中共「殲-20」等匿蹤戰機的利器。

據悉，空軍有意向美國採購6架E-2D預警機，但外傳1架要價4億美元（約新台幣131億餘元），若採購6架，所需預算將超過新台幣700億元，致使全案遲未定案。不過，空軍6月送至立法院的書面報告陳述，國軍2020年核定「新式預警機」納入建軍規畫，因國防經費有限調整籌獲年度，但經多年溝通、爭取及國際產能延續環境下，現階段評估籌購經費有望下修，刻正向美方確認供售意向並詢價。

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國軍E-2K預警機服役已久，空軍因此尋求採購E-2D的可能性。（資料照）

軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今日投書網路媒體指出，根據美軍2020年底報價，若包含備份料件、後勤訓練與技術支援等，台灣採購6架E-2D的總價約為23.6億美元（約新台幣774億餘元），但當時該型機訂單已接近完成，預計原廠將於2024年底關閉長前置作業期裝備的生產線，美方也告知，若往後再重啟生產線，將導致成本暴增至80億美元（約新台幣2625億餘元）。

梅復興陳述，所幸日本2023年初添購5架E-2D預警機，延長了台灣可在比較合理價位採購該型機的「機會窗口」，但只多爭取到2年時間，也就是在2026年底左右，長前置作業期裝備就會再度面臨打烊命運。

另外梅復興也披露，就他了解，為降低全案總投資金額，我國空軍採購E-2D的數量，可能自6架減至5架，盼爭取國防部與層峰支持，若根據美軍不久前透露資訊推估，我國採購5架E-2D的成本，仍應是在20億美元左右。

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