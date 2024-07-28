確保巴黎奧運安全 法國部署Helma-P高科技反無人機系統

法國正積極部署高科技反無人機系統Helma-P。（取自Thales專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國正積極部署高科技反無人機系統Helma-P，確保2024年巴黎奧運期間的安全。這款由Cilas高科技公司（Cilas High-Tech）研發的雷射反無人機系統，是法國國防部和參議院外交暨國防委員會認可的先進技術，將成為保護巴黎奧運安全的關鍵力量。

軍聞網站「Army Recognition」26日報導。Helma-P屬於法國國防部「模組化反無人機可部署防護計畫」（Programme de protection déployAble modulaiRe Anti-DronEs, PARADE）的重要組成部分。該計畫由泰雷茲集團（Thales）和CS集團（CS Group）共同研發，在經歷多次測試和修改後，現已準備就緒。

Helma-P是一種定向能武器，設計用於在數秒內透過眩目或物理破壞的方式，消滅小型和微型無人機。該系統的原型機已在「福爾班」防空巡防艦（Forbin air defense frigate）上成功測試，並最近由法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在維拉庫布萊空軍基地（Villacoublay air base）公開展示。

請繼續往下閱讀...

奧運空中安全負責人布爾吉尼翁強調，Helma-P可反制恐怖主義和無人機拍攝等潛在威脅，計畫在奧運期間提供2萬小時的監控。

Helma-P系統安裝在雪巴輕型車（Sherpa Light vehicle）上，能探測並消滅距離1000公尺內的無人機，它與泰雷茲研發的「共享空中態勢」（SAP）軟體互聯，整合多種感測器數據，優化安全管理。

Helma-P是高性能反制空中威脅的方案，能探測、識別、追蹤和消滅目標，提供戰略優勢。它無需彈藥，操作隱蔽，能精準控制，將附帶損害最小化。該系統能攻擊各種無人機和敵方雷達，甚至在遠距離外使簡易爆炸裝置（IED）失效。

Helma-P系統安裝在雪巴輕型車（Sherpa Light vehicle）上。（取自法國國防部網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法