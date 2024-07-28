自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

確保巴黎奧運安全 法國部署Helma-P高科技反無人機系統

2024/07/28 16:37

法國正積極部署高科技反無人機系統Helma-P。（取自Thales專頁）
〔編譯陳成良／綜合報導〕法國正積極部署高科技反無人機系統Helma-P，確保2024年巴黎奧運期間的安全。這款由Cilas高科技公司（Cilas High-Tech）研發的雷射反無人機系統，是法國國防部和參議院外交暨國防委員會認可的先進技術，將成為保護巴黎奧運安全的關鍵力量。

軍聞網站「Army Recognition」26日報導。Helma-P屬於法國國防部「模組化反無人機可部署防護計畫」（Programme de protection déployAble modulaiRe Anti-DronEs, PARADE）的重要組成部分。該計畫由泰雷茲集團（Thales）和CS集團（CS Group）共同研發，在經歷多次測試和修改後，現已準備就緒。

Helma-P是一種定向能武器，設計用於在數秒內透過眩目或物理破壞的方式，消滅小型和微型無人機。該系統的原型機已在「福爾班」防空巡防艦（Forbin air defense frigate）上成功測試，並最近由法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）在維拉庫布萊空軍基地（Villacoublay air base）公開展示。

奧運空中安全負責人布爾吉尼翁強調，Helma-P可反制恐怖主義和無人機拍攝等潛在威脅，計畫在奧運期間提供2萬小時的監控。

Helma-P系統安裝在雪巴輕型車（Sherpa Light vehicle）上，能探測並消滅距離1000公尺內的無人機，它與泰雷茲研發的「共享空中態勢」（SAP）軟體互聯，整合多種感測器數據，優化安全管理。

Helma-P是高性能反制空中威脅的方案，能探測、識別、追蹤和消滅目標，提供戰略優勢。它無需彈藥，操作隱蔽，能精準控制，將附帶損害最小化。該系統能攻擊各種無人機和敵方雷達，甚至在遠距離外使簡易爆炸裝置（IED）失效。
Helma-P系統安裝在雪巴輕型車（Sherpa Light vehicle）上。（取自法國國防部網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中