飛彈打完免回母港！美軍盼3年內完備「海上再裝填」能力

美國海軍長津號巡洋艦官兵11日在加州懷尼米港，參與「可運輸再裝填機制」系統陸基測試。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕海軍水面作戰艦打完飛彈後須返港整補的慣例，可望在近年被打破。美軍媒體《星條旗報》26日報導指，美國海軍日前在陸地上驗證「可運輸再裝填機制」（TRAM）系統，這項技術可望在2到3年內普及於水面作戰艦。即使美軍艦隊遭遇中共等強大對手，仍可藉由大量遠程飛彈有效抗衡。

美國海軍本月於加州懷尼米港首度進行「可運輸再裝填機制」系統陸基測試，在各式儀器即時分析與監控下，官兵得以將飛彈重新裝填於MK41垂發系統之中。美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）技術辦公室主任巴納德（Tim Barnard）表示，這款新系統將是個「遊戲規則改變者」，將使海軍艦艇在公海高速航行過程中，如同加油般重新裝填飛彈。

《星條旗報》26日報導陳述，「可運輸再裝填機制」系統可在蒲福氏風級3級（風速每小時13至19公里）環境下作業。美軍規劃，這套系統預計在今年底進行海上測試，預計2到3年內投入使用，2024財年預算約1240萬美元（約新台幣4.06億餘元）。

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美國海軍長津號巡洋艦官兵11日在加州懷尼米港，參與「可運輸再裝填機制」系統陸基測試。（取自美軍DVIDS）

《星條旗報》報導引述美國智庫「戰略與預算評估中心」（Center for Strategic and Budgetary Assessments）2019年的評估數據分析，美國若與中共爆發衝突，海軍每天會消耗360枚飛彈；相較之下，近期在紅海執勤的美國「艾森豪號」航艦打擊群所屬水面作戰艦，7個月內僅於該海域發射180枚飛彈。

因此，捲入台海戰事的美軍太平洋艦隊所屬艦艇，須到日本、關島、夏威夷甚至加州整補，並脫離戰線達數週之久。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西安（Mark Cancian）直指，若這些港口無法運作，待整補的美國軍艦將遭遇大麻煩。

美國海軍官員向《星條旗報》表示，「可運輸再裝填機制」系統可望使美軍對手，無法僅瞄準在友盟港口活動的美軍艦艇，反而須擴大搜索區域，整體戰略節奏將被打亂。美軍亦可藉由這個短期威懾手段，迫使潛在侵略者止步。

美國智庫「戰略與預算評估中心」（Center for Strategic and Budgetary Assessments）2019年的評估數據分析，美國若與中共爆發衝突，海軍每天會消耗360枚飛彈。圖為艦載「標六飛彈」發射情形。（取自RTX網站）

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