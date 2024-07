10小時31分鐘！德3架颱風戰機創紀錄長途飛行 私人加油機建功

德國空軍的「颱風」戰鬥機(Eurofighter Typhoon, EF-2000)。(取自德國空軍官網)

[編譯陳成良/綜合報導]3架德國空軍的「颱風」戰鬥機(Eurofighter Typhoon, EF-2000)日前完成了一次創紀錄的耐力飛行,刷新了這種多用途戰鬥機的飛行時間紀錄。這3架戰鬥機從日本飛往夏威夷,飛行時間共計10小時31分鐘,期間由空中加油機支援,其中包括由美國私人航空公司Metrea運營的KC-135同溫層加油機(KC-135 Stratotanker)。

軍聞網站《戰區》(The Warzone)27日報導,這次長途飛行是「太平洋天空」(Pacific Skies)演習的一部分,這是一項由美國主導,邀請多國參與的聯合軍事演習,主要目的在於強化各國之間的軍事合作,提升在亞太地區的聯合作戰能力。演習始於7月26日上午9點2分(當地時間),3架颱風戰鬥機從日本北海道的千歲空軍基地(Chitose Air Base)起飛。

Metrea 是一家由承包商擁有和運營的空中加油公司,最近從法國空軍和太空軍購買了 14架KC-135。Metrea的加入,也反映當今戰爭中,私人公司參與軍事行動的趨勢。

根據德國空軍的官方報導,飛機飛往夏威夷需要多次加油,包括來自關島的加油機。雖然計劃進行8次加油,但由於第1次加油的加油機已經提供了足夠的燃油,第4次計劃的加油被取消。由於順風的助力,第6次加油也未被執行。

德國空軍在任務結束時在直播平台上寫道:「颱風戰鬥機從未像今天這樣長時間飛行。」「在10小時31分鐘後,這架戰鬥機於當地時間凌晨12點33分在珍珠港的希卡姆空軍基地(Hickam Air Force Base)降落。自然,我們用健力士(Guinness)啤酒來慶祝。」

抵達夏威夷後,3架德國颱風歐洲戰鬥機將參加今年的環太平洋(RIMPAC)國際海上戰爭演習,與德國海軍的艦艇以及其他國家提供的艦艇和飛機一同進行演練。

報導指出,這項任務也再次強調了「沒有加油機,就不會有勝利」(nobody kicks ass without tanker gas)這句老話,而且越來越多的國家,包括德國,開始將目光投向亞太地區,並與私人公司合作,以提升軍力,參與國際事務。

Und wer wissen will, wie das mit dem Tanken in der Luft an einer KC135 der Firma @MetreaAero ist, der Boss zeigt es höchst persönlich in diesem Video.

Dank an Metrea für die Unterstützung bei unserem #Weltrekordflug. Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen. #Pacificskies24 pic.twitter.com/xMIbZARRm4