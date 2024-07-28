10小時31分鐘！德3架颱風戰機創紀錄長途飛行 私人加油機建功

德國空軍的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon, EF-2000）。（取自德國空軍官網）

［編譯陳成良／綜合報導］3架德國空軍的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon, EF-2000）日前完成了一次創紀錄的耐力飛行，刷新了這種多用途戰鬥機的飛行時間紀錄。這3架戰鬥機從日本飛往夏威夷，飛行時間共計10小時31分鐘，期間由空中加油機支援，其中包括由美國私人航空公司Metrea運營的KC-135同溫層加油機（KC-135 Stratotanker）。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）27日報導，這次長途飛行是「太平洋天空」（Pacific Skies）演習的一部分，這是一項由美國主導，邀請多國參與的聯合軍事演習，主要目的在於強化各國之間的軍事合作，提升在亞太地區的聯合作戰能力。演習始於7月26日上午9點2分（當地時間），3架颱風戰鬥機從日本北海道的千歲空軍基地（Chitose Air Base）起飛。

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Metrea 是一家由承包商擁有和運營的空中加油公司，最近從法國空軍和太空軍購買了 14架KC-135。Metrea的加入，也反映當今戰爭中，私人公司參與軍事行動的趨勢。

根據德國空軍的官方報導，飛機飛往夏威夷需要多次加油，包括來自關島的加油機。雖然計劃進行8次加油，但由於第1次加油的加油機已經提供了足夠的燃油，第4次計劃的加油被取消。由於順風的助力，第6次加油也未被執行。

德國空軍在任務結束時在直播平台上寫道：「颱風戰鬥機從未像今天這樣長時間飛行。」「在10小時31分鐘後，這架戰鬥機於當地時間凌晨12點33分在珍珠港的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）降落。自然，我們用健力士（Guinness）啤酒來慶祝。」

抵達夏威夷後，3架德國颱風歐洲戰鬥機將參加今年的環太平洋（RIMPAC）國際海上戰爭演習，與德國海軍的艦艇以及其他國家提供的艦艇和飛機一同進行演練。

報導指出，這項任務也再次強調了「沒有加油機，就不會有勝利」（nobody kicks ass without tanker gas）這句老話，而且越來越多的國家，包括德國，開始將目光投向亞太地區，並與私人公司合作，以提升軍力，參與國際事務。

Und wer wissen will, wie das mit dem Tanken in der Luft an einer KC135 der Firma @MetreaAero ist, der Boss zeigt es höchst persönlich in diesem Video.

Dank an Metrea für die Unterstützung bei unserem #Weltrekordflug. Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen. #Pacificskies24 pic.twitter.com/xMIbZARRm4 — Team Luftwaffe （@Team_Luftwaffe） July 26, 2024

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