研討AI、AR國防領域應用 中科院明辦釋商說明會壯大供應鏈

中科院30日將舉辦釋商說明會，邀集民間廠商研討多個領域的國防科技實務。圖為中科院研製的「騰雲二型」無人機。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國持續藉由「國防自主」政策研製各式軍備，並尋求軍、民合作擴大先進科技運用範疇。根據公開資訊，中科院明日將在龍園園區邀集民間廠商舉辦釋商說明會，除就航空、機械、電子電機等傳統領域釋商交換意見外，包括人工智慧（AI）、擴增實境（AR）等技術也納入研討範疇。

中科院正執行總金額2369億餘元的「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，為國軍量產各式國造飛彈、巡邏艦，同時也扮演「軍用軍規」無人機的領頭羊。不過，為使「國防自主」政策得以扎根，仍須與國內民間廠商通力合作。

據了解，中科院主要負責涉密、精密或具危險性的軍備研製及整合工作，例如可掛彈或自殺攻擊的無人機、大型雷達、艦艇戰鬥系統皆出自其手，但包括偵蒐型無人機的大餅，即供民間廠商競逐。唯軍事科技演進迅速，加上國內軍備籌獲需求數量龐大，中科院仍須民間廠商襄助。

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公開資訊顯示，中科院所屬軍民通用中心明日將於該院的龍園園區，舉行今年度軍品釋商暨關鍵技術招商說明會，並分為上午、下午二個場次。上午場探討航空、機械、資訊通信、電子電機、車輛及附屬裝備的列管軍品需求；下午則著重於高速載具燃油控制馬達、全自動光纖環繞線設備研製、濁水用潛水擴增實境（AR）顯示器系統研發，以及AI開發平台研製等。



中科院於今年航太國防展之中，展示新一代「戰術近程無人機」，具備掛載巡飛彈、炸彈與醫療物資的能力，也可藉由AI輔助識別目標。（資料照）

由於人工智慧（AI）未來運用範疇深具想像空間，中科院已切入當前我國所需領域，例如，「軍用軍規」無人機的目標辨識功能，已可藉由AI輔助，未來也將擴及三軍模擬系統、兵棋系統精進部隊實戰模擬訓練；因應當前「認知作戰」與「深偽」威脅，中科院日前也宣稱已具備相關研發能量，可提供國軍技術協助。





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