我空軍首批F-16V戰機年底出廠 飛行訓練模擬器將同步更新

我國將在年底開始接收全新F-16V戰機，而美國國防部日前也發布公告，將委由CAE公司為我生產新型戰機飛行訓練模擬器，提升整體訓練效益。圖為空軍4聯隊F-16V Block 20型機，起飛升空準備夜航。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國空軍企盼多年的66架F-16C/D Block 70戰機（俗稱F-16V），在經歷軟、硬體整合的開發挑戰後，今（2024）年起陸續交付巴林、斯洛伐克等採購國，台灣也將在年底迎接首批2架新機出廠驗收；而在「毒蛇」新軍正式到來前，美國國防部日前正式許可為我國生產新型戰機飛行模擬器，同步強化空軍F-16V戰機的接裝和訓練效能。

美國國防部當地時間26日公告，將委由美國CAE公司生產空軍F-16V新型戰機飛行模擬器，全案金額5829萬77美元（約新台幣18.91億元），包含全新硬體、軟體整合與測試等項目，執行期間將由美國空軍「生命週期管理中心」（AFLCMC）承包監工，預計2026年4月底交付裝備後正式結案。

請繼續往下閱讀...

該軍售最初於去（2023）年1月下旬首度公告，當時全案金額為4970萬9615元美金（約新台幣16.12億元），較上述金額小幅增加近900萬美元，預計2026年1月底結案，推估可能受先前F-16C/D Block 70/72型機的軟、硬體整合瓶頸，我方追加項目和匯差等因素，致全案金額與交付期程出現變動。

美國航太巨頭洛克希德．馬丁公司，去（2023）年曾在台北國防航太展期間，擺出F-16C/D Block 70/72戰機飛行模擬器，並邀請空軍現役人員操控體驗。（取自台北國防航太展官方Facebook）

除了發動機、雷達更新外，F-16C/D Block 70戰機換裝了全新的新型中央顯示器（CPD），比起我國現役F-16V Block 20戰機安裝的兩具小尺寸顯示器，更能清楚檢視來自外掛偵監莢艙、合成孔徑雷達的影像，且螢幕操控更直覺，有效提升任務執行的整體效能。在去年的台北航太國防展中，美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司便曾展示該型模擬器，並邀請空軍現役人員親身體驗操控。

另一方面，我國國防部證實，今年底確定將接收首批2架F-16V新機進行驗收，並持續敦促美方依約如期交機。新型飛行模擬器的更新，將有望在F-16V新機陸續抵台後，提升飛官訓練時間效益，並大幅強化空軍整體戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法