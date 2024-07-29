重大里程碑！第1000架F-35交付 但升級計畫仍有隱憂

F-35戰機第1000架交付，全球部署達重要里程碑。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國著名國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin，簡稱洛馬）宣布已交付了第1000架F-35戰鬥機，這象徵著這款第五代戰機在全球範圍內的普及，也代表著洛馬在航空製造領域的領先地位。

F-35作為全球最受歡迎的第五代戰鬥機，其數量已經超過了其他所有第五代戰鬥機的總和。美國國防部是F-35的最大客戶，預計最終將訂購超過1700架F-35A。以色列、德國、希臘等國家也紛紛加入F-35的採購行列。

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儘管F-35的訂單源源不絕，但升級計畫的延誤問題卻一直困擾著美國軍方。F-35戰鬥機「技術升級 3」（Technology Refresh 3, TR-3）計畫遭遇了許多困難，導致約100架戰鬥機積壓在洛馬的生產線上。

TR-3計畫旨在為F-35戰機提升性能，增加新的功能，然而，該計畫的延誤導致美國軍方對F-35的交付產生了擔憂。儘管如此，五角大廈似乎已做出妥協，並再次接受F-35的交付，丹麥也採取了類似的做法。

洛馬運營總監聖約翰（Frank A. St. John）在今年1月表示，洛馬公司已經組裝了第1000架F-35戰鬥機，而他最近在英國范堡羅國際航空展Farnborough International Airshow）上接受CNBC採訪時確認，洛馬已經交付了第1000架F-35戰鬥機。

洛馬還表示，預計在2024年交付75到110架F-35戰機。聖約翰表示：「我為我們的團隊以及我們的工業合作夥伴感到非常自豪，他們帶領我們取得了這個里程碑。正如我所說，我們上週開始交付，現在我們已經交付了第1000架F-35，我們預計還會有更多。」

F-35聯合項目辦公室（Joint Program Office）負責人施密特中將（Lt. Gen. Mike Schmidt）也表示，他們已經開始分階段交付TR-3版本的F-35戰機，並持續朝著在2025年交付具有完整TR-3作戰能力的戰機邁進。

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