跨足戰車、戰機、反無人機合作 漢翔與國外三大廠簽MOU

漢翔董事長胡開宏（左）在英國法茵堡航展期間，與國外大廠簽下無人機反制系統、M60戰車性能提升、F-16型機600加侖油箱維修與聯合頭盔提示系統業務等合作備忘錄，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援。（漢翔提供）

〔記者歐素美／台中報導〕漢翔公司董事長胡開宏上週帶領團隊前往英國，參加兩年一度的法茵堡航空展，與國外大廠簽下無人機反制系統、M60戰車性能提升、F-16型戰機600加侖油箱維修與聯合頭盔提示系統業務等合作備忘錄，範疇涵蓋地面到天空，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援。

漢翔首先與歐洲的航空系統大廠結盟，因應全球無人機蓬勃發展，無人機反制系統隨之而生，利用地面雷達及射頻技術，對空中的無人機進行偵測與干擾，該公司旗下的反制系統，就是相當具有競爭力的產品。漢翔核心在於具備優異的航電能量及系統整合技術，藉由合作結盟關係，可快速地進入國內外市場，未來也規劃結合國內航太供應鏈，針對國內外不同客戶的需求，開發各種偵測與干擾裝備產品組合，以滿足不同客戶的防禦需求。

漢翔另與美國國防系統大廠，針對M60戰車性能提升及Cyclone System 600加侖油箱維修等兩項主題進行合作。因應我國陸軍現役460輛M60A3戰車性能提升計畫需求，基於「服務三軍，衛我國防」的使命，漢翔決定與該公司合作，維持國軍主戰車的戰力不墜。該公司目前已幫全球許國家逾千輛M60A3戰車升級，且服役情況廣受各國好評。該公司將提供漢翔技能轉移與建立維修能量，以「F-16維修中心」的成功經驗，隨時為勢在必行的升級做準備，強化地面部隊戰力。

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此外，該公司亦授權漢翔維修F-16型機外掛600加侖油箱業務，擴大「F-16維修中心」服務範疇。漢翔去年在「鳳展專案」中將現役F-16全數完成性能提升，加上新購的「Block70」F-16V，台灣在不久後將擁有逾200架F-16V戰機，是亞洲最大規模的機隊。漢翔擔任「F-16維修中心」主辦廠商，機隊後勤維修技術已在本土扎根，與美國大廠合作建立維修能量，未來可對空軍提供即時服務。

同樣與F-16V戰機搭配，漢翔的第三布局，就是與美國航空系統廠商結盟，該公司是聯合頭盔提示系統（JHMCS）的製造廠家，先進的飛行設備，帶來人機一體的直觀操作體驗，有助於飛行員追瞄與鎖定敵機，與F-16V結合，能夠直接提升空軍戰力。該公司將藉由商售管道，提供快速交運與更具競爭力的價格，與漢翔共同推展頭盔業務，也將協助漢翔建立維修能量，支援頭盔顯示系統裝備妥善。

胡開宏表示，漢翔全力支持國防自主，而國防自主的根本，就是台灣必須建立本土能量。這次三大布局從地面到天空，涵蓋偵查、防禦與攻擊，為漢翔的技術注入新活血，希望能帶給國軍全面的支援，為中華民國國防盡最大心力。

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