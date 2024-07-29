南韓首顆戰機發動機原型亮相 力求10年內裝進KF-21戰機

長年生產戰機發動機的南韓軍工大廠韓華航太，日前在英國法恩堡國際航空展期間，首度展出自行設計的渦扇發動機原型，有望在未來10年內取代美製發動機，成為KF-21戰機「心臟」的新選擇。（韓華航太官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓軍工大廠韓華航太（Hanhwa Aerospace）日前在甫落幕的英國法恩堡（Farnborough）國際航空展期間，首度展出自行設計的軍用渦輪扇發動機原型，據現場官方人員說明，這顆引擎性能近似其首款自製戰機KF-21所搭載的奇異F414發動機，但內部設計仍與美製引擎有些許差異，有望在未來10年內投產，進一步提升KF-21戰機零件自製率。

美國奇異公司的F414發動機，為基於F404發動機設計的改良衍生型，軍用推力達1萬3千磅，在啟動後燃器後的最大推力可達2萬2千磅；主要安裝於美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」、EA-18G「咆嘯者」，以及瑞典JAS-39NG「獅鷲」等戰機，而南韓KF-21、印度Tejas Mk2「光輝2型」戰機，則是下一波採用該引擎的最新成員。

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圖為韓華航太展出的F414-GE-400K發動機。（韓華航太官網）

軍聞網站《Breaking Defense》引述現場人員說明指出，韓華航太這顆在英國亮相的自製發動機，在設計上與前述F414發動機有些許不同，採用6級壓縮段（six-stage compressor）設計、軍規推力上看1萬5千至1萬8千磅，後燃最大推力則可達2萬4千磅，有望在十年內取代F414引擎、使KF-21戰機朝「全自製」目標更進一步。

韓華航太指出，這顆自研的渦輪扇發動機、除運用在有人戰機，未來也不排除安裝到開發的無人戰機上。該公司目前將配合KF-21戰機首批次量產，製造40具F414發動機，全案金額達5562億韓圜（約新台幣122.53億元）。

而中研院先前為空軍下一代「先進防禦戰機」（ADF）而展開的「織女星」發動機研究計畫，在經過7年研發後，近期傳出因研發卡關，除將以現況結案，也會轉向國際市場籌獲成熟產品，而前述的奇異F414引擎，便傳出是空軍接下來鎖定的主要採購目標。

南韓KF-21「獵鷹」戰機（見圖）量產初期確定將搭載奇異F414引擎，而同樣在發展下一代ADF戰機的我國，由於研發戰機發動機的「織女星」計畫進度受阻，日前傳出會轉向籌購前述引擎，以利ADF計畫續命。（韓國航太工業官網）

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