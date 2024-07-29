神秘掛架揭密！ 烏克蘭米格-29攜「空射小直徑炸彈」現身

烏克蘭米格-29戰機攜帶特殊掛架，攜帶空射小直徑炸彈挑戰俄羅斯。（取自社群平台Ｘ）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍的米格-29戰鬥機在烏克蘭戰場上，正逐漸展現更強大的火力，網路上最近流傳一張照片，讓外界對烏克蘭戰場的武器運用產生新猜測。從照片可見，一架烏克蘭米格-29戰機的機翼下方，掛載美製GBU-39/B小直徑炸彈（Small Diameter Bomb, SDB），同時，照片中也出現了一個特殊的掛架，引發外界關注。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，這個掛架與一般掛架不同，上面裝有白色的天線或感測器，可能與電戰對抗系統有關，而它正是用來固定4枚小直徑炸彈的掛架。這種特殊的掛架在烏克蘭的米格-29戰機上，尚屬首次出現，也讓外界對於烏克蘭空軍如何整合西方武器，並提升戰鬥機作戰能力，產生更大興趣。

烏克蘭軍方在今年5月首次披露，他們已開始使用空射小直徑炸彈。在此之前，外界只知道烏克蘭接收過陸射小直徑炸彈（GLSDB）。空射小直徑炸彈的出現，代表烏克蘭戰機能夠更有效地攻擊敵方目標，同時也更安全地遠離敵方的防空火力。

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據報導，這張照片中出現的米格-29戰機，很有可能是在去年從斯洛伐克接收的13架之一。這些戰機經過升級，整合了西方技術，包括增強的航電系統、通訊裝備和導航系統。然而，為何烏克蘭空軍需要為小直徑炸彈開發特殊掛架，以及這個掛架上白色天線或感測器具體功能，目前仍是個謎。

外界推測，這個掛架上的白色天線或感測器，可能是用來干擾敵方的電子系統，或者為小直徑炸彈提供更精準的定位和導引。但也有分析認為，這可能是烏克蘭空軍為應對俄羅斯軍隊日益強大的電子戰能力，而研發的電戰對抗系統的一部分。

報導指出，空射小直徑炸彈的出現，以及烏克蘭米格-29戰機上的神秘掛架，都顯示出烏克蘭空軍在整合西方武器方面取得進展。在俄烏戰爭中，雙方都面臨著嚴峻的防空威脅，精準導引武器的運用也更加重要。烏克蘭空軍不斷提升戰機的作戰能力，將對烏克蘭戰局產生重要的影響。

First images of a Ukrainian MiG-29 Fulcrum operationally flying with US-supplied and integrated GBU-39 SDB precision glide bombs.



Appears to be carrying four SDBs, under a pair of underwing BRU-61 carriages. pic.twitter.com/Q4KphGlUVf — OSINTtechnical （@Osinttechnical） May 26, 2024

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