神秘掛架揭密！ 烏克蘭米格-29攜「空射小直徑炸彈」現身

烏克蘭米格-29戰機攜帶特殊掛架,攜帶空射小直徑炸彈挑戰俄羅斯。(取自社群平台X)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭空軍的米格-29戰鬥機在烏克蘭戰場上,正逐漸展現更強大的火力,網路上最近流傳一張照片,讓外界對烏克蘭戰場的武器運用產生新猜測。從照片可見,一架烏克蘭米格-29戰機的機翼下方,掛載美製GBU-39/B小直徑炸彈(Small Diameter Bomb, SDB),同時,照片中也出現了一個特殊的掛架,引發外界關注。

軍聞網站《戰區》(The Warzone)報導,這個掛架與一般掛架不同,上面裝有白色的天線或感測器,可能與電戰對抗系統有關,而它正是用來固定4枚小直徑炸彈的掛架。這種特殊的掛架在烏克蘭的米格-29戰機上,尚屬首次出現,也讓外界對於烏克蘭空軍如何整合西方武器,並提升戰鬥機作戰能力,產生更大興趣。

烏克蘭軍方在今年5月首次披露,他們已開始使用空射小直徑炸彈。在此之前,外界只知道烏克蘭接收過陸射小直徑炸彈(GLSDB)。空射小直徑炸彈的出現,代表烏克蘭戰機能夠更有效地攻擊敵方目標,同時也更安全地遠離敵方的防空火力。

據報導,這張照片中出現的米格-29戰機,很有可能是在去年從斯洛伐克接收的13架之一。這些戰機經過升級,整合了西方技術,包括增強的航電系統、通訊裝備和導航系統。然而,為何烏克蘭空軍需要為小直徑炸彈開發特殊掛架,以及這個掛架上白色天線或感測器具體功能,目前仍是個謎。

外界推測,這個掛架上的白色天線或感測器,可能是用來干擾敵方的電子系統,或者為小直徑炸彈提供更精準的定位和導引。但也有分析認為,這可能是烏克蘭空軍為應對俄羅斯軍隊日益強大的電子戰能力,而研發的電戰對抗系統的一部分。

報導指出,空射小直徑炸彈的出現,以及烏克蘭米格-29戰機上的神秘掛架,都顯示出烏克蘭空軍在整合西方武器方面取得進展。在俄烏戰爭中,雙方都面臨著嚴峻的防空威脅,精準導引武器的運用也更加重要。烏克蘭空軍不斷提升戰機的作戰能力,將對烏克蘭戰局產生重要的影響。

First images of a Ukrainian MiG-29 Fulcrum operationally flying with US-supplied and integrated GBU-39 SDB precision glide bombs.



Appears to be carrying four SDBs, under a pair of underwing BRU-61 carriages. pic.twitter.com/Q4KphGlUVf