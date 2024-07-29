敵情威脅增負擔 審計部指海軍14艘作戰艦未依維護週期修復

審計部最新一份中央政府決算審核報告指，海軍有14艘主作戰艦在最近一次維修週期中，未依修護手冊各艦艇維修週期執行修護，影響裝備使用穩定性與兵力派遣運用。圖為海軍基隆級驅逐艦。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍近年來增加軍機、軍艦擾台頻率，致使國軍須派更多兵力應對，不過，在我國軍艦出勤頻率增加之際，審計部最新一份中央政府決算審核報告指，海軍有14艘主作戰艦在最近一次維修週期中，未依修護手冊各艦艇維修週期執行修護，影響裝備使用穩定性與兵力派遣運用。

對此，國軍回覆審計部表示，後續編訂艦艇年度交修計畫，將強化考量兵力運用、艦艇汰除及新艦編成等各方面影響，提高修護計畫執行期程可行性，避免實際執行時交修期程大幅調整，並由各艦隊加強管制裝備大修時數屆限狀況，如因兵力運用無法依時交修，將以非計畫性維修方式因應，藉此維護艦艇裝備妥善。



審計部今日發布去年度（112年）中央政府總決算審核報告內容陳述，由於海軍計畫交修的艦艇，屢因兵力運用等因素調整修期，未依修護手冊維修週期執行修護，導致主電機等重要裝備大修時數屆限，或者航修工程增加等。

審計部報告指，海軍有14艘主作戰艦在最近一次維修週期中，未依修護手冊各艦艇維修週期執行修護，影響裝備使用穩定性與兵力派遣運用。圖為海軍成功級巡防艦。（資料照，海軍提供）

審計部報告進而提及，海軍前（111）年計畫交修的艦艇共計114艘次，因兵力運用、配合汰除規畫調整修期39艘次，10艘次則擴大工程等因素調整修期。而檢視截至去（112）年7月底止，海軍26艘水面主力作戰艦最近一次計畫性修護維修週期，有14艘未能依照修護手冊各艦艇維修週期執行修護作業，實際維修週期較修護手冊所規範延長1至10個月，共佔53.85％。

審計部報告陳述，此舉導致海軍相關艦艇間，有主機、發電機等重要裝備大修時數屆限，以及非計畫性維修頻次增加情事，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用，因此已請海軍司令部檢討研謀改善。

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