洛馬「狙擊手」莢艙升級 增戰機跨代、空地協同作戰成效

狙擊手網路化標定莢艙讓第四代戰機也能「匿蹤」作戰。（取自洛馬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛克希德．馬丁公司（下稱洛馬）的「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper Advanced Targeting Pod, ATP）是第四代戰機的標準配備，外國軍聞網站報導，這款軍備最新升級版「狙擊手網路化標定莢艙」（Sniper Networked Targeting Pod），還新增與F-35等第五代戰鬥機相容的先進數據鏈功能。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）7月26日報導，這項升級不僅強化ATP瞄準和偵察能力，更將其轉變為一個先進的通訊與計算中心，為現代戰爭的網路化作戰模式奠定基礎。

據報導，ATP在全球許多不同類型的飛機上都有使用，例如美國空軍的F-15E「攻擊鷹」、F-16「戰隼」戰機、A-10「雷霆Ⅱ」（Thunderbolt II）攻擊機，以及B-52H轟炸機和B-1B轟炸機。隨著匿蹤戰機的出現，傳統的外部掛載方式，已經不再適用於未來戰場，因此F-35戰機將ATP整合到機身內，成為光學追蹤模組（EOTS）。

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然而，許多國家的空軍希望在未來幾年之中，繼續使用第四代、第五代戰機的混合機隊，因此外部標定莢艙仍是開發重點。為滿足現代空戰的需求，洛馬對ATP進行升級，使其能夠與F-35等第五代戰機進行數據鏈接，並與地面部隊通訊。

狙擊手網路化標定莢艙，讓混合編隊更具戰力。（取自洛馬官網）

「狙擊手網路化標定莢艙」將為第四代戰機提供與第五代戰機相同的網路化能力，讓混合編隊在不影響作業互通性的情況下協同作戰。例如，F-35戰機可以作為匿蹤先頭部隊，尋找與瞄準敵方威脅，並立即將這些數據傳輸給後方的F-15和F-16戰機，使後續部隊能夠更有效地進行攻擊。

除了與戰機的連接，「狙擊手網路化標定莢艙」還能與洛馬生產的多管火箭發射系統地面車輛，例如M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS），以及M270多管火箭系統（MLRS）進行數據鏈接，實現空中與地面力量的協同作戰。飛機可以偵察和瞄準敵方部隊，並立即將數據傳輸給地面部隊，使後者能夠快速發射導引火箭彈或戰術彈道飛彈。

狙擊手網路化標定莢艙的升級，不僅強化單架飛機戰鬥能力，更推動未來空戰的網路化發展。這種新型瞄準莢艙將成為現代戰爭中，實現空中與地面力量協同作戰的重要組成部分，為未來戰場帶來新的變化。

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