戰術型近程無人機訓練量能遭疑 陸軍成立訓練中心補強

陸軍戰術型近程無人機。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍肆應國防科技變革及未來戰爭趨勢，因此向中科院採購戰術型近程旋翼無人機強化偵蒐能力，但審計部今日發布的決算報告指，該型機訓練能量與性能都有提升空間；國軍回覆，陸軍開設操作手複訓班隊，待陸軍無人機訓練中心成立後，將陸續開辦基礎、接裝、進階、師資及保修班隊。

審計部今日公布去（112）年度中央政府總決算審核報告，內容陳述，陸軍為充實旅級以下作戰部隊的偵蒐能力，滿足早期預警、爭取反應時間，因此投入7億7843萬元委由中科院於前年、去年產製50套、100架戰術型近程無人飛行載具，陸軍於去年8月底為止，已完成接裝32套，並實施操作人員先期培訓。

不過，審計部調查發現，該型無人機組尚有將近25％組員，未取得無人機操作手資格，且其中一半為主管幹部，另外，部分人員雖已取得操作資格，但複訓時數未達規定標準，且現階段操作班隊的訓練重點，以設備基礎操作為主，尚缺乏戰場偵蒐等相關實務訓練課程。

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審計部報告還提及，陸軍實際運用戰術型近程無人機後，發現偶有情資平台畫面不流暢、無人機操作反應延遲、訊號異常、炎熱天候降低實際可飛航時數等情況，相關性能尚待精進強化，因此，審計部已函請國防部督促檢討改進。

為此，國防部回覆審計部表示，陸軍已要求各單位操作手受無人機專長訓練，取得無人機專業證照，並於今年度開設無人機操作手複訓班隊，同時增加訓練班隊的訓期，並新增進階運用、戰術操作等班隊。待陸軍無人機訓練中心成立後，將陸續開辦基礎、接裝、進階、師資及保修班隊；而對於戰術型近程無人機性能，陸軍定期檢討使用效益與精進作為，並請中科院協助改善、維護裝備運用問題。

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