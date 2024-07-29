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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄軍攻向補給樞紐波克羅夫斯克 烏軍：1天之內擊退52波攻擊

2024/07/29 20:01

烏克蘭總參謀部指出，俄軍正朝波克羅夫斯克（紅圈）進軍，而守軍在熱蘭涅（橘框）與新奧列克桑德里夫卡（黑框）兩座村莊與俄軍激烈交鋒。（擷取自Google Map）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方今（29）日表示，烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）的鄰近地區目前正遭俄軍猛攻，而俄軍在過去24小時之內，已發起多達52波攻擊，不過當地駐軍皆成功抵禦。

《路透》報導，烏克蘭總參謀部在定期戰況匯報中表示，目前波克羅夫斯克前線是烏東戰況最為激烈的地區，當地守軍在過去24小時之內，已擊退了俄軍的52波攻勢，「敵軍的攻勢主要集中在熱蘭涅（Zhelanne）以及新奧列克桑德里夫卡（Novooleksandrivka）周遭。」

熱蘭涅與新奧列克桑德里夫卡皆座落在波克羅夫斯克以東。

俄國國防部昨日宣稱，普羅格列斯（Prohres）以及葉夫赫尼夫卡（Yevhenivka）2座村莊已被俄軍攻佔，而這2座村莊也位於波克羅夫斯克東面，且夾在熱蘭涅與新奧列克桑德里夫卡之間。

波克羅夫斯克戰前人口約有6萬1000人，這座城鎮是烏軍重要的補給交通樞紐，沿著主幹道一路往東北即可抵達康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）、查西夫雅爾（Chasiv Yar）等其他前線城鎮。

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