美國再提供烏克蘭17億美元軍援 補充烏軍各式彈藥

美國政府將向烏克蘭提供價值17億美元軍事援助，主要是提供烏克蘭一系列防空系統彈藥及各式彈藥。圖為NASAMS。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部官員29日表示，美國政府將向烏克蘭提供新一波軍事援助，價值約17億美元（約新台幣558.9億元），主要提供烏克蘭一系列防空系統彈藥及其他各式彈藥。

根據《美聯社》報導，此次軍援透過烏克蘭援助計畫中的15億美元資金，以及從美國防部庫存中提取價值約2億美元的現有庫存所組成。預計將提供烏克蘭「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS）彈藥、高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥，以及其他防空彈藥，155公厘和105公厘砲彈、「標槍」反裝甲飛彈、火砲、小型武器及爆破設備等。

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自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已提供烏克蘭價值逾554億美元（約新台幣1.8兆元）的武器、彈藥及其他安全援助。

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