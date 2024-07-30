劍指何方？澳洲擬為「超級大黃蜂」戰機配備極音速飛彈

澳洲皇家海軍現役F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機。（取自 RAAF專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事專業媒體《詹氏防務週刊》（Janes）報導，澳洲皇家空軍（ RAAF）計劃為其波音（Boeing）F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機配備美國研製的極音速攻擊巡弋飛彈（Hypersonic Attack Cruise Missile, HACM），並將於澳洲境內展開一系列試射。

報導指出，根據澳洲國防部發布的消息，澳洲參與該項目的範圍，還可能擴大至將HACM的整裝彈（all-up rounds, AURs）整合到「超級大黃蜂」戰機上。根據美國空軍的說法，HACM是一款由美國設計、旨在執行遠程作戰任務的戰術極音速武器。HACM可從戰鬥機和轟炸機上發射，主要用於攻擊具備爭議性的環境中高價值目標。

美國的極音速攻擊巡弋飛彈（HACM）已被納入美澳聯合「南十字星綜合飛行研究實驗」（ SCIFiRE）專案中，並將於澳洲境內的多個試驗場進行試射，此為示意圖。（取自Raytheon Technologies專頁）

這款飛彈也將與美澳兩國透過「南十字星綜合飛行研究實驗」（Southern Cross Integrated Flight Research Experiment, SCIFiRE）聯合專案，共同開發極音速飛彈技術的努力相結合。7月22日，美國國防部發言人向《詹氏防務週刊》透露，將HACM納入SCIFiRE專案，不僅是為了支援飛行測試，還將進一步推動該款飛彈的研發工作。

該發言人表示：「透過SCIFiRE協議，美國和澳洲將持續在HACM的設計和開發方面展開合作，其中包括努力將HACM整合到澳洲皇家空軍的F/A-18F『超級大黃蜂』戰機上，並利用澳洲的測試基礎設施，進行飛行測試。」

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負責監督美國政府的美國審計署（GAO）今年6月發布的一份報告中，首度披露澳洲皇家空軍的F/A-18F將參與HACM的試射。《詹氏防務週刊》根據GAO的報告評估，由於美國「極音速項目的試驗場可用性和限制」，相關測試將會在澳洲進行。GAO的報告還補充說明，將HACM與SCIFiRE進行整合，將可以「緩解這個問題」。

報導提到，澳洲積極參與HACM專案的舉動，凸顯出該國在極音速武器領域不斷增長的雄心壯志，以及其與美國在先進軍事技術方面加強合作的承諾。在極音速武器技術快速發展的背景下，澳洲的舉措勢必在亞太地區引發關注。

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