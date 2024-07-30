美准日本自產AIM-120、愛3防空飛彈 緩解彈藥短缺窘境

圖為日本航空自衛隊的「愛國者3型」防空飛彈系統。由於近年俄烏戰爭凸顯彈藥產能問題，美、日雙方在日前舉辦的外交、國防「2+2」問題上，明確表達擴大合作生產AIM-120、愛3飛彈的立場。（日本航空自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美、日上週末於東京舉辦外交、國防部長「2+2」會談，雙方除重申維護自由、開放印太的一貫立場外，也預告將改組駐日美軍司令部、強化軍事同盟；面對中共軍事活動升溫、北韓核武及俄烏戰爭凸顯的區域安全問題，兩國亦宣布將共同尋求合作生產AIM-120、愛國者3型增程型飛彈，以強化在東亞地區的戰略嚇阻能力。

日本防衛省官方公告表示，隨著東亞區域安全挑戰加劇，未來將與美國尋求聯合生產的合作機會，以擴大AIM-120「先進中程空對空飛彈」 （AMRAAM）、以及「愛國者3型」增程型（PAC-3 MSE）防空飛彈產能；對此，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也樂見其成，期望能透過軍工合作提升日本的防衛能力，並深化區域內澳、韓、菲等其他盟友的軍事關係，以鞏固區域安全。

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美、日「2+2」會議與會人員，由左至右依序為美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯、日本外交大臣上川陽子，以及防衛大臣木原稔。（日本防衛省官方Facebook）

日本採購「愛國者」系列防空飛彈已20餘年，近年更因應中共軍事威脅、進駐沖繩群島預防突發事態；AIM-120則為日本航空自衛隊F-15J戰機的武器掛載，日本政府去（2023）年底更向美購入120枚新型的C-8型號彈藥，保障武器庫存充足。

不過，有鑑於俄烏戰爭凸顯的彈藥產能問題浮現，美、日雙方便針對授權生產飛彈事宜進行討論，並促成日方在去年底放寬修訂「防衛裝備移轉三原則」，同時獲得美國許可在地生產愛3飛彈，且可合法回銷美國。

日本防衛大臣木原稔29日指出，防衛省日前已與美國簽署30億日圓的愛3飛彈出口轉讓合約；而日本《NHK》報導指出，若該案如期執行，將是日本對外出口防衛性武器的首例。圖為我國空軍F-16戰機翼尖掛載AIM-120空對空飛彈。（本報資料照，記者游太郎攝）

而美、日「2+2」會談在前（28）日結束後，日本《NHK》昨（29）日引述防衛大臣木原稔公告指出，防衛省基於上述規範修訂後的原則，日前已與美國正式簽署愛3飛彈出口轉讓的合約。雖未公布實際數量，但防衛省透露，全案金額約落在30億日圓（約新台幣6.11億元）上下；報導則強調，若本次愛3飛彈著實售予美國，將是日本在地生產該型飛彈後，正式出口的首例。

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