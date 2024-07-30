為期25天！ 共軍第3艘航艦「福建艦」完成第3次海試

美國媒體報導稱，中國第3艘航空母艦「福建艦」已完成為期25天的第3次海試。圖為福建艦第1次海試畫面。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導稱，中國第3艘航空母艦「福建艦」已完成為期25天的第3次海試。中國軍事專家分析，不同類型的艦載機，可能在接下來的海試之中登艦，進入艦機搭配演練階段。

據美國媒體「Atlas News」28日報導，福建艦第3次海試於7月3日至15日在黃海展開後，同月24日在移轉至渤海進行。福建艦在此次進行了不同速度的機動試驗，最後於28日返回船廠。

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在福建艦海試期間，中國上海海事局曾在7月1日和27日兩度發布航行警告，各別警示1艘大型船舶深水航道出入，並在相關水域實施交通管制，與此前福建艦2次海試開始與結束的公告相當類似。

中國國防部25日證實，福建艦在本月進行了第3次海試。

美媒分析，福建艦海試期間，艦上搭載空警-600（KJ-600）艦載預警機的模型，2架殲-15（J-15）艦載機和1架不明物體。試驗期間，模型被移動至飛行甲板的各個部分，並模擬透過電子彈射系統起飛。

此前，福建艦在5月1日至8日完成首次海試。試航期間，福建艦完成動力、電力等系統設備一系列測試，達到預期效果；此後在5月下旬至6月上旬，福建艦開展了第2次海試。

中國軍事專家傅前哨向中國官媒《環球時報》分析，福建艦自5月起連續進行3次試航，平均每月1次，且續航時間越來越長，「表明福建艦的海試進程非常順利」。

傅前哨預測，福建艦的下階段海試中，艦載機將登艦，而且是不同類型的艦載機上艦，以測試航艦的攔阻彈射系統，從而轉入艦機搭配演練階段。

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