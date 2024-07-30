F-16V將亮相！ 空軍嘉義基地8/10開放錯過等明年

嘉義空軍營區開放活動，將於8月10日上午9時起至下午16時止。（圖片擷取自空軍司令部臉書）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日表示，今年「113年空軍營區開放活動」將規劃於8月10日在嘉義空軍基地舉行。國防部訓次室聯合戰力訓練處處長戴建有少將於媒體提問時表示，考量敵情威脅、國軍推動戰訓任務需要，從今年起調整為每年舉辦一場基地開放，整合三軍武器裝備同時實施展示；今年由空軍主辦，明年、後年由海軍、陸軍舉辦，但三軍裝備都會同時參展。

國防部今日召開「113年國防知性之旅-空軍基地營區開放」記者會，空軍第四聯隊聯隊長楊全文少將進行說明，本次以空軍F-16V戰機換裝專案「鳳展」為主題，屆時除了各型主力戰機動態性能展示、雷虎小組特技表演、三軍儀隊暨三軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會等活動外，還安排F-16V戰機編隊衝場、27項陳展裝備等。

「113年空軍營區開放活動」靜態裝備陳展。（國防部提供）

楊全文提醒，活動當天營區周邊道路將實施交通管制，停車區域有限，規劃於嘉義火車站前站、嘉義港坪運動公園、高鐵嘉義站2號出口、南靖糖廠、北回太陽館5處設置接駁站，由上午7時至下午3時實施接駁，採點到點方式，沿途不提供上下車，並於16時活動結束疏運至全部民眾離營為止，歡迎民眾多利用大眾交通工具前往接駁站，轉搭免費接駁車前往；營外停車場則有高鐵嘉義站、嘉義火車站、嘉義市港坪公園、南靖糖廠、北回太陽館、小汪牛肉麵店後方空地等6處。

楊全文指出，其中自駕入營者需線上預約，區分為7月20、25及31日三格時段開放申請，每次開放500個停車位，預約成功將陸續收到QR Code二維碼，活動當日7點後採高乘載方式憑條碼自2號哨所進入營區，由接駁車運輸至會場。

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楊全文提醒，參訪民眾攜帶中華民國身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保等），並依管制人員引導進入營區，如未攜帶相關證明文件不得進場，另為貫徹行政中立與營區純凈，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動，營區內禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維護軍機保密與飛航安全，並於入營後請於管制區內活動，勿拍攝管制區外的機敏場所照。

「113年國防知性之旅-空軍基地營區開放」接駁路線。（圖片擷取自直播影片）

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