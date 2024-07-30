規模空前！美軍模擬無人機蜂群攻擊測試防禦極限

美國國防部6月在尤馬試驗場進行了為期四週、迄今規模最大的無人機防禦系統測試。這場由「聯合反小型無人機系統辦公室」（JCO）主辦的測試活動，重點在於評估各家廠商開發的系統，是否能夠有效偵測和擊敗無人機蜂群攻擊。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機已成為現代戰場上的新興威脅，其低成本、易操作和難以防禦的特性，對各國傳統防空系統構成嚴峻挑戰。為此，美國國防部近期展開了迄今最大規模的無人機防禦系統測試，代號為「第五次演示」（Demo Five），模擬多達50架各類型無人機同時攻擊單一目標的「蜂群戰術」，檢驗美軍應對此類複雜攻擊的防禦能力。

美國軍事網站《Breaking Defense》報導，此次測試於6月3日至6月28日在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）舉行，由美國陸軍主導的「聯合反小型無人機系統辦公室」（Joint Counter-small Unmanned Aircraft System Office，JCO）負責執行。為貼近實战，測試設計刻意提高了難度和複雜度，模擬真實戰場上可能出現的各種無人機攻擊模式。

測試過程中，JCO安排了不同類型和尺寸的無人機，包括高速無人機、低速螺旋槳無人機和小型無人直升機，從不同的高度和角度發動攻擊，並模擬敵方發動連續性的無人機蜂群攻勢，以考驗各家防禦系統在面對未知威脅時的應變能力。

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參與測試的8家廠商，包括Clear Align、Trakka、ICR、ELTA、Teledyne FLIR、SAIC、ATSC和Anduril，均拿出了看家本領，展示各自研發的最新無人機防禦系統。這些系統大多採用「多層次防禦」的概念，結合雷達、光電/紅外線攝影機和射頻掃描儀等多種感測器，以及導引火箭、可反制無人機的微型無人機、機槍和射頻干擾器等多重手段，構成一張立體防禦網，全方位抵禦無人機的威脅。

JCO採購與資源主管佩倫特上校（Col. Michael Parent）表示，面對日益複雜的無人機威脅，單一能力已無法有效因應，必須採取「系統整合」和「多層次防禦」的方式，才能有效克敵制勝。他強調，此次參與測試的原型防禦系統，展現出「更高的成熟度」，與過去相比，提供了「更優質的解決方案」。

報導提到，此次測試不僅是對美國無人機防禦系統的一次全面檢驗，也為各國應對無人機威脅提供寶貴經驗。隨著無人機技術的快速發展，預計未來美軍將持續投入資源研發更先進、更可靠的無人機防禦系統，以捍衛國家安全，維護其在全球的軍事優勢。

無人機「蜂群作戰」概念圖。（取自阿聯國防企業集團「EDGE」官網）

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