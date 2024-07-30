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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》南韓及中國軍艦出現我海域 我國軍艦監控中

2024/07/30 12:41

軍事粉專紀錄，南韓兩棲突擊艦馬羅島號（LPH-6112）今日上午出現宜蘭外海，另外也有中國軍艦出現，我國海軍嚴密監控中。（軍事粉專提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕軍事粉專紀錄，南韓兩棲突擊艦馬羅島號（LPH-6112）今日上午出現宜蘭外海，另外也有中國軍艦出現，我國海軍嚴密監控中。

軍事粉專TaiwanAdiz指出，今日上午在宜蘭烏石鼻東面30浬處，目擊南韓兩棲突擊艦馬羅島號（마라도） ，經查詢，該艦為本月24日自其駐地南韓鎮海海軍基地出港，向南航行取道台灣東部海域，目的地未知，是否前往菲律賓海或南海進行聯合操演，值得注意。

此外，附近有1中共軍艦活動，我國1沱江級艦進行跟監。
軍事粉專紀錄，南韓兩棲突擊艦馬羅島號（LPH-6112）今日上午出現宜蘭外海，另外也有中國軍艦出現，我國海軍嚴密監控中。（軍事粉專提供）

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