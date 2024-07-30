反制巡弋飛彈威脅 美陸戰隊新型防空系統通過關鍵測試

美陸戰隊成功完成以「鐵穹」為基礎的新防空系統試驗。（取自美陸戰隊推特）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》7月29日報導，美國陸戰隊近日宣布，其最新研發的「陸戰隊中程攔截能力」（MRIC）系統已完成關鍵數位整合測試，為未來部署奠定基礎。這項系統整合了先進雷達和以色列「鐵穹」（Iron Dome）系統技術，旨在提升美軍對抗現代化空中威脅的能力，特別是在反制巡弋飛彈方面。

據報導，MRIC系統的核心在於其綜合性，其結合陸戰隊的「地空任務取向雷達」（G/ATOR）、「通用航空指管系統」（CAC2S），以及源自以色列「鐵穹」系統的攔截技術。這種整合設計使MRIC不僅能有效反制巡弋飛彈，還可對付各種空中威脅，同時保持高度機動性。

美軍此次為期兩週的測試，由第一低空防空營（1st LAAD Battalion）的陸戰隊員支援進行。測試首週主要進行設備架設、系統更新及技術文件審查，為實際操作做準備；第二週則進行模擬攔截演練，重點測試系統對無人機等目標的偵測、追蹤和模擬攔截能力。

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MRIC防空系統由「鐵穹」與美陸戰隊「地空任務取向雷達」（G/ATOR）與「通用航空指管系統」（CAC2S）進行整合。圖為美軍G/ATOR雷達。 （取自美軍DVIDS網站）

MRIC計畫主要負責人葛雷戈里（Jason Gregory）強調，此次測試的目的，是確保所有系統修補程式正確安裝，並驗證各子系統能順利協同運作，落實完整的攔截鏈流程。

美軍陸戰隊巡弋飛彈防禦系統計畫辦公室首席工程師克拉普（Mike Klapp）指出，這是MRIC系統進入快速反應評估（QRA）前的最後一次測試。QRA預計於2024年9月進行，是MRIC從中階採購階段「畢業」的關鍵考驗。若順利通過，該系統將於2025會計年度進入量產階段，標誌著美軍防空能力的重大提升。

報導指出，MRIC系統的成功開發，反映了美軍因應現代戰場威脅的持續努力。隨著無人機和巡弋飛彈技術的快速發展，靈活且高效的防空系統變得越來越重要。MRIC不僅提升了美陸戰隊的防禦能力，也為未來的聯合作戰，提供了新的戰術選擇。

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