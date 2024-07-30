國際局勢變、中對台商優惠減 201家廠商捧場中科院釋商說明會

中科院今（30）日舉辦釋商說明會，吸引超過200家廠商參與。圖為中科院研製的「巡飛彈二型」無人機。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為落實「國防自主」政策，並就AI、AR等先進軍事科技多方交流，中科院今（30）日於龍園園區舉辦釋商說明會。知情人士透露，由於近年國際情勢改變，以及中國減少對台商優惠配套，國內廠商回流趨勢明顯，此次說明會共吸引201家廠商、324人參與，盼得以建立強韌國防自主供應鏈。

根據公開資訊，中科院今日在龍園園區辦理「113年軍品釋商暨關鍵技術招商說明會」，分為上午、下午二個場次。上午場探討航空、機械、資訊通信、電子電機、車輛及附屬裝備的列管軍品需求；下午則著重於高速載具燃油控制馬達、全自動光纖環繞線設備研製、濁水用潛水擴增實境（AR）顯示器系統研發，以及人工智慧（AI）開發平台研製等。

知情人士表示，中科院這次的釋商說明會共邀集國防部、公、學、協會廠商代表及產業界人士，共計有廠商201家、324人參與，廠商與中科院的互動熱絡，期盼能與國內優質廠商攜手合作，建立強韌國防自主供應鏈。

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對於各界踴躍參與原因，該人士指出，就他了解，政府在2021年起推動「列管軍品合格廠商認證」，迄今成效受限，主因是國內廠商擔心被貼上標籤，進而失去中國市場的商機。不過，由於當前國際情勢改變，再加上中國減少台商優惠配套，致使國內廠商紛紛回流。

因應未來軍事科技發展，該人士說，此次說明會現場設有AR與VR模擬系統，以及熱影像夜視成果展示，將模擬系統及夜視鏡技術及工藝，透過現場互動體驗及專人解說，建立國防科技的技轉民間平台，提升產業發展與技術升級。

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