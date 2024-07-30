搶攻全球市場！ 南韓廠商推新型155公厘輪式自走砲

南韓軍火大廠「韓華航太」展示了最新研發的輪型自走砲模型。（取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》7月28日報導，南韓軍火大廠「韓華航太」（Hanwha Aerospace）7月19日在昌原市舉行的2024年國防品質綜合研討會上，展示了最新研發的輪型自走砲模型。這款新武器系統不僅展現南韓軍工技術的進步，更反映全球砲兵裝備市場的新趨勢。

據報導，韓華航太此舉被視為對今年4月在英國「機動火力平台」（Mobile Fires Platform, MFP）競標中失利的積極回應。該公司的K9自走砲雖在全球155公厘榴彈砲市佔率超過36%，但其履帶設計在維護和操作成本上，不如輪型系統經濟實惠。新型輪型榴彈砲旨在彌補這一劣勢，同時保留K9系列的優良性能。

新式榴彈砲採用K9A2砲塔，配備全自動裝填系統，可由2至3人操作，保持了K9A2的高射速。車體則採用「韓國戰術地對地飛彈」（KTSSM）發射車底盤，具備優異的越野能力。模組化設計使砲塔可安裝於不同平台，增加了產品的靈活性和市場適應性。

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雖然新型榴彈砲在發射時需要使用支撐柱，射擊首發砲彈的時間可能比德國萊茵金屬公司RCH 155輪式自走砲稍慢，但整體設計更具成本效益。未來可能還會推出搭載58倍徑長砲管的版本，可藉由導引彈藥達到70公里以上的射程。

韓華航太自行投資開發這款輪型榴彈砲，計劃提交給即將啟動的出口武器系統開發計畫。如果入選，將可能重複其AS21「赤背蛛」（Redback）步兵戰車的成功，大幅提升該公司在全球防衛市場的競爭力。這一舉措凸顯了南韓軍工業不斷創新、積極拓展國際市場的決心。

단독보도입니다. 한화에어로가 신형 차륜형 자주포를 개발하고 있습니다. 지난 4월 영국 자주포 사업에서 차륜형 자주포 RCH155에 패한 뒤, 대책을 내놓은 것입니다. 한화가 독자 개발중인 차륜형 자주포의 성능과 전망에 대해 다뤄봅니다. https://t.co/2xOvVH3921 — Minseok （James）Kim （@RAMAE101） July 23, 2024

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