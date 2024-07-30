防無人機襲擾要港 海軍部署43具干擾槍守關鍵設施

國防部為防範無人機襲擾，各部隊已配備干擾槍。圖為陸軍金門駐軍操作干擾槍情形。（資料照，軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應當前軍事科技發展，持續籌獲無人機與反無人機裝備，部署方式也受到關注。海軍近期回覆審計部的書面資訊陳述，其針對港口等重要設施共37個單位，配置43具干擾槍，並配合海軍左營基地原有干擾槍部署、營區巡管及區域聯防等機制，形成複式防護，以防範遙控無人機入侵。

審計部近期公布去年度中央政府總決算審核報告，針對國軍無人機與反無人機能量進行探討，報告陳述，國防部為防範商用無人機入侵台灣本島軍用基地、港口、機場、重要機敏場所，因此責由空軍統籌各軍種需求，規劃購置無人機防禦系統，其中金門地區因地理位置特殊，責成陸軍遴選合格主導廠商執行研發驗證後，再建案獲裝。

不過，審計部調查各軍種辦理無人機防禦系統規劃執行情形，指海軍未周延審酌左營基地無人機防禦區域範圍，致購買4支干擾槍的反制範圍，無法完全涵蓋左營基地內機場四周禁止釋放有礙飛航安全物體區域。

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海軍回覆審計部表示，其已針對港口等重要設施計37 個單位配置43具干擾槍，並配合左營基地原有干擾槍部署、營區巡管及區域聯防等機制，形成複式防護，防範遙控無人機入侵，並持續要求所屬各單位針對要港、艦艇及營區等範圍，重新檢視無人機反制系統需求，後續將尋求商源籌獲相關設施。不過，報告未提及當前確切部署情形，以及干擾槍配置數量是否調整。

審計部報告也指，陸軍辦理無人機防禦系統委託研究廠商遴選作業，雖已知主導廠商存有系統整合風險，惟未要求提供協力廠商合作意向證明文件，等到交商執行後，因未能整合各次系統功能而終止合約，延宕計畫執行期程，因此函請國防部檢討研謀改善。

陸軍回覆審計部表示，以後類似案件，將針對廠商履約能力各面向審慎評估，並將參與廠商提供合作證明文件納入評選須知及必要評選資格。



審計部所指的陸軍反無人機系統案，為陸軍統籌斥資9億8963萬8千元，計畫在明年、後年採購26套「無人機反制系統」一案，陸軍預計獲得24套，海軍、憲兵各獲得1套，藉此強化國土防衛作為。即使此案招商不甚順遂，國軍仍期望今年底起開始獲得。

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