國防秘辛》首筆1.4億元竟為「反攻大陸」！ 特別預算見證國軍變革

我國明（114）年國防總預算估計上看6300億元，其中包含作為備戰、緊急事件之用的特別預算，我國最早「獨立編列」的特別預算，是民國40年匡列1.4億元的「反攻大陸準備」預算，凸顯當時局勢。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕行政院院會近日將拍板「114年度中央政府總預算案」，傳明年度國防預算加計特別預算、特種基金將達6300億元左右。事實上，特別預算為國軍重大政策資金來源之一，過去曾用於採購F-16 block20、幻象2000戰機等先進軍備。有趣的是，國軍首筆特別預算出現於民國40年，共編列1.4億元作為「反攻大陸」準備金。

中央政府特別預算為每一年度常態編列的預算之外，一種為因應緊急重大情事，於總預算外提出的經費；根據「預算法」規範，行政院得因國防緊急設施，或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次的重大政事等情況，在年度總預算外提出特別預算。

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根據國防部7月發布的最新一期「主計季刊」內容陳述，政府首次獨立辦理特別預算，是在民國40年（1951年），在此之前，政府所辦理的特別預算，多與總預算案一併編製送立法院審議，且無特定名稱。而民國40年編列的第一筆特別預算，名為「反攻大陸準備事項」，總金額約1.4億元新台幣，以當時的時空背景來看，是非常可觀的數目。

「反攻大陸準備事項」特別預算的編列背景，同時也體現了時任總統蔣介石，以「第一號作戰計畫」為行動代稱的最初反攻計畫，他於民國38年（1949年）退居台灣後，隔一年（民國39年）隨即喊出了「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」的口號，因此在民國40年的預算之中，編列作戰整備經費也非常合理。

民國82年至90年（1993年至2001年）間，國防部編列3007億元特別預算採購F-16A/B block20戰機與幻象2000戰機。圖為1997至1998年間，幻象2000戰機接裝成軍畫面。（圖片擷取自國防部發言人影片）

此後，中央政府特別預算也見證了不同時代之中，國防部面對各種國際情勢及建軍計畫的應變作為。例如，民國68年（1979年）我國與美國斷交，中央政府隔年（民國69年）隨即提出多達250億元的「加強國防整備」特別預算，目的為適應外交關係逆轉，以供國防工業發展之需，達到自立自強的目標，其中50億元用於國防工業發展基金。

而我國近年多項重大軍購案實為透過特別預算執行，像是民國82年至90年（1993年至2001年）間，政府編列3007億元採購F-16A/B block20戰機與幻象2000戰機；而目前正執行中的「新式戰機採購」特別預算，以及「海空戰力提升計畫採購」特別預算，也分別斥資了2472億元及2369億元，採購F-16V戰機、雄風飛彈、天弓飛彈、沱江級巡邏艦、劍翔系列無人機等，體現了國軍近年在敵情威脅下欲完善整備的政策。

由於現正執行的特別預算項目與額度較多，針對明年總額可能高達6300億元的國防預算，國防部解釋，近年國防預算在政府及全民支持下穩定成長，明年適逢軍事投資付款高峰期，所以需求一定比今年高，行政院目前尚在審議，預算也還有調整空間。

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