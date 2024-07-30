我海外銀行未獲美貨幣局執照 致244億台幣軍購金滯美

審計部日前指出，國防部執行中軍購案合約終止準備金現滯留約新台幣244億元。圖為我國向美國採購的F-16V戰機。（圖取自洛克希德馬丁官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕審計部日前指出，國防部執行中的對美軍購案合約終止準備金，現滯留約新台幣244億元於美國，應積極協調美方加速辦理以銀行擔保信用狀取代，以利提升財務運用效能，但卻因我國銀行海外分支機構均無取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，不符美方對承作銀行資格規範。



對此國防部回覆審計部，擔保信用狀取代軍購案合約終止準備金，涉及對全球軍售政策調整，美方尚需嚴謹審慎評估，將由駐美軍事代表團密切掌握美國國防安全合作局評估結果。

審計部日前發布2023年中央政府總決算審核報告，內容陳述，國防部近5年度對美軍購預算由108年度的265億319萬餘元，逐年增加至112年度的646億8,682萬餘元，佔國防部年度預算的比率，從14.40％上升至28.06％，但截至112年底止，國防部執行中的軍購案，已結匯合約終止準備金滯留計7億9310 萬餘美元，約莫新台幣244億餘元，較111年底增加約新台幣126億元。

審計部揭示，我國對美軍購案發價書的發價值，內含美方依案款金額一定比例提列，以備軍購國中途終止合約時，支付其合約商損失合約終止準備金，按美國國防部安全援助管理手冊C9.9.1.5.4規定，軍購國可以使用合格銀行開立的擔保信用狀，取代軍購案合約終止準備金，若非屬美國的銀行，需取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照。

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審計部說，111年底已函請國防部研議將軍購案合約終止準備金，改以符合美方規定銀行開立的擔保信用狀取代，國防部並於112年2月推動計畫，納編國防部主計局、國防採購室及駐美軍事代表團人員組成專案小組。至113年底止，區分近、中及遠程三階段辦理「承作銀行選定」、「遞交申請信函」、「協議簽署」等作業，依計畫節點逐步推動等。

但審計部指出，經查截至112年底，因我國銀行海外分支機構，均無取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，不符美方對承作銀行資格規範，國防部於112年兩度洽美國國防安全合作局（DSCA）評估放寬開立信用狀銀行資格標準，惟據該局回復因涉及政策調整，且需考量不損及美方權益，以及各軍購國一致性作法，刻由美國國務院、財政部及外部法務單位評估中，尚無法提供確切完成日期。

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