快如閃電！ 美軍「Mako」極音速飛彈最新細節震撼公開

根據洛克希德．馬丁公司的概念圖，F-35戰機可掛載6枚Mako多任務極音速飛彈。（取自洛馬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國媒體《商業內幕》（Business Insider）7月28日報導，洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin，下稱洛馬）最近公開其研發中的新型極音速飛彈「鯖鯊」（Mako」最新細節，有望成為全球首款能夠從F-35、F-22匿蹤戰機內部武器艙發射的極音速武器，打破傳統極音速飛彈體積過大，無法內掛於匿蹤戰機的限制。

這款飛彈以Mako命名，象徵著海洋中速度最快的鯊魚，能夠以至少5馬赫的極音速飛行，展露洛馬在極音速武器領域的最新技術進展。

據報導，Mako飛彈經過7年的研發，被洛馬視為「多用途」武器系統，能夠執行海上打擊、制空防禦和各種其他地面攻擊任務。其最初是為美國空軍開發，如今可能再被美國海軍採用。

請繼續往下閱讀...

極音速飛彈以其超過5馬赫的飛行速度，以及不可預測的機動性聞名，成為當今世界上最難攔截的武器之一。Mako飛彈在設計上突破了傳統極音速飛彈限制，不僅速度驚人，更具備高度機動性，能夠在高空、高速狀態下飛行並機動，突破敵軍防空系統，精準地攻擊目標。

洛克希德馬丁公司的「鯖鯊」（Mako）極音速飛彈，今年4月正式亮相。（取自洛馬官網）

根據洛馬此次公布的新細節，除了Mako飛彈的速度和機動性外，其廣泛的發射方式更令人驚訝。這枚飛彈不僅能由F-15、F-16、F/A-18、P-8等多種美軍現役軍機外掛，亦可內掛於F-22和F-35C等匿蹤戰機武器艙。

此外洛馬表示，Mako飛彈若裝備助推器，可以類似於AGM-158C遠程反艦飛彈（LRASM），從海軍艦艇的垂直發射系統發射。這讓Mako飛彈的攻擊範圍和作戰方式更為靈活，成為美軍武器庫中不可或缺的一環。

報導提到，Mako飛彈的出現，象徵著美國在極音速武器領域取得重大進展，也預示著未來戰場將更加複雜，對戰場態勢感知與訊息共享能力要求將更高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法