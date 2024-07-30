在九州西側兜圈 中共「無偵-7」無人機動態被日本一把抓

日本防衛省統合幕僚監部30日偵獲中共「無偵-7」無人機動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部今（30）日傍晚表示，中共1架「無偵-7」無人偵察機今日上午出沒於東海，在日本奄美大島、九州西側空域出沒，並一度兜圈繞飛。對此，日本航空自衛隊西部航空方面隊立即派戰機升空監控。

日本防衛省統合幕僚監部今日於官方網站發布訊息指，中共1架「無偵-7」無人機，今日上午從中國起飛後，一路飛向東南方、南方至九州、奄美大島西側空域，隨後調頭循原路徑返航，中途還在長崎縣男女群島西南方空域兜圈。日本航空自衛隊除派戰機升空監控，還拍攝「無偵-7」無人機飛行姿態及狹長尾跡。

中共「無偵-7」無人機常被與美軍RQ-4「全球鷹」無人機類比，其採用降低雷達截面積的機身設計，以及特殊的鑽石型聯翼式氣動布局，外觀相當獨特。性能部分，「無偵-7」無人機飛行升限約1萬8000公尺，時速可達700公里以上，並有著超過2000公里的作戰半徑。不過，外傳「無偵-7」的續航力不佳，只能續航10小時，比起「全球鷹」的34小時、我國即將引進的MQ-9B無人機至少14小時來得遜色。

日本防衛省統合幕僚監部30日偵獲中共「無偵-7」無人機動態，顯示其一路在九州西側、西南側空域繞飛。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法