俄海軍4大艦隊大規模軍演 烏戰掉漆黑海艦隊唯一缺席

俄羅斯總統普廷28日在聖彼得堡參加海軍節慶祝活動。（路透）

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國防部30日宣佈，俄國海軍已展開大規模演習。這次演習動員俄國在北極、太平洋以及波羅的海和裏海的艦隊，但是在烏俄戰爭中頻遭烏克蘭軍隊以無人機奇襲重創的黑海艦隊，是唯一未參與這次演習的主要艦隊。

俄國國防部表示，這場事先排定的演習，動員200多個單位2萬名人員和300艘水面艦、潛艦等各式艦艇、50多架戰機參與，俄國國防部說，「俄國海軍部隊和編隊已開始在北方艦隊、太平洋艦隊和波羅的海艦隊作戰區，以及裏海區艦隊責任區進行規劃中的演習」。

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國防部指出，這次演習旨在測試海軍各層級、海軍艦艇、航空和海岸部隊的戰備和戰力，將進行超過300次作戰演練，包含防空飛彈、火砲、反潛武器的使用，以及「被動干擾」演練。

《路透》30日報導，大多數軍事分析家認為，俄羅斯擁有全球第3大的海軍，僅次於美國和中國，其飛彈核潛艦艦隊規模顯著。

俄國海軍主要艦隊中，唯有黑海艦隊未參與這次演習。路透指出，俄國侵略烏克蘭以來，黑海艦隊一直苦於適應現代無人機戰爭，今年稍早海軍總司令更因此遭撤換。

俄國總統普廷28日在俄羅斯海軍節慶祝活動上警告美國，若華府在德國部署射程更遠的飛彈，俄國就將在涵蓋西方的打擊範圍內部署類似飛彈。

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