華爾街日報：美將為F-16配備先進武器 供烏克蘭運用

烏克蘭總統澤倫斯基（中）、比利時總理德克魯（右）、比利時國防部長狄唐多（左）與F-16戰機合影。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕華爾街日報30日獨家報導，美國已同意為運交烏克蘭的數十架F-16戰鬥機，配備美國製造的飛彈和其他先進武器，包括空對地、空對空飛彈，以及炸彈精確導引套件，以滿足烏克蘭最迫切的需求。

華爾街日報披露，美國將為運交烏克蘭的F-16戰機，配備美國製造的飛彈和其他先進武器，包括空對地、空對空飛彈，以及炸彈精確導引套件，以滿足烏國需求。（法新社檔案照）

丹麥和荷蘭正準備在今年夏天，向烏克蘭提供第一批美國製造的F-16戰機，稍後還將從比利時和挪威運來更多F-16戰機，但迄今這些飛機的關鍵武器來源仍未獲得解決。

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一名美國高層官員表示，儘管五角大廈的庫存和生產能力有限，但仍將向這些F-16戰機提供足夠數量的空對地彈藥、炸彈精確導引套件，以及先進的空對空飛彈，「我們有信心，可以供應所有這些（武器），至少是他們需要的關鍵數量。」

據報導，美國的F-16武裝將包括AGM-88高速反輻射飛彈（HARM）；聯合直攻彈藥套件的增程版本，可將非導引炸彈轉換為智慧型武器；以及可在狹窄的爆炸半徑內爆炸的所謂小直徑炸彈（small diameter bomb）。此外，美國還將為這些F-16戰機配備先進中程空對空飛彈（AMRAAM）和AIM-9X短程空對空飛彈。

在烏克蘭試圖扭轉戰場局勢之際，F-16成為西方向烏國提供最令人矚目的裝備之一。烏克蘭和捐贈這些飛機的國家一致表示，F-16將加強基輔的軍事力量，但也坦承在訓練足夠的飛行員、維護飛機和如何善加利用方面，同樣面臨挑戰。

挪威外交部長艾德坦承，F-16是重要的加分項，「但它並不能改變戰爭走向」。挪威皇家空軍司令福蘭德（Rolf Folland）說，「沒有武器的話，飛機本身一文不值」。

許多歐洲國家不願將其有限的空射彈藥大量運往基輔，因此盟國提出一個被五角大廈稱為「快速啟動」（jumpstart）的解決方案。前述美國官員說，歐洲國家可以匯集資金，從美國購買空射武器，然後運往烏克蘭。

然而，武裝F-16只是烏克蘭在接收飛機時面臨的諸多挑戰之一。西方最終將向烏克蘭提供約80架F-16，但並非一次到位。例如，丹麥將在8個月內分階段進行。而基於安全考量，美國及盟國拒絕提供這些飛機及其武器的具體時間表。

烏克蘭官員雖然對盟國提供這些戰機表示感謝，但私下也抱怨，F-16和許多援助一樣，來得太晚也太少，而且限制太多，無法實質性改變戰爭走向。

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