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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

35共機艦四方擾台 中國明射運載火箭

2024/07/31 09:27

國防部表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機25架次，其中20架次共機逾越海峽中線及進入西南及東部空域，另有共艦10艘次，持續在台海周邊活動，並預告8月1日中國將發射火箭。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布共軍動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機25架次，其中20架次逾越海峽中線及進入我西南及東部空域，另有共艦10艘次，持續在台海周邊活動，並預告8月1日中國將發射火箭。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲25架次中共軍機，以及10艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中20架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

其中，9架次共機逾越海峽中線，分別距基隆65浬和鵝鑾鼻86浬；1架次共機進入北部空域，距基隆52浬；6架次共機進入西南空域，距基隆72浬；1架次共軍直升機進入東部空域，距基隆143浬。

同時，國防部預告，中國將在8月1日從四川西昌衛星發射中心發射運載火箭1枚，往西太平洋方向飛行，將經我防空識別區（ADIZ）。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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