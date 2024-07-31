國軍準備升級Link-16資訊鏈路系統 台美先簽署20億元合約

國軍採用的Link-16系統，也是美國、日本及北約成員國使用的戰術資訊鏈路系統。（取自L3Harris公司官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為強化指管、情監偵鏈路，因而爭取升級現有Link-16資訊鏈路系統，美國已於今年初同意透過軍售方式，先協助我方進行先期規劃工作。政府採購網今（31）日公布的決標資訊揭示，國軍近期已與美國在台協會簽署20億餘元的「資通系統提升先期規劃」合約，預計後（2026）年底前完成，為精進各式軍備聯合作戰能量奠基。

「Link-16」為我國與美國、北約國家使用的戰術資訊鏈路系統，供各式軍機、軍艦、作戰車輛即時交換文字、圖像、語音等戰術資訊，甚至可與友盟部隊通聯，為滿足聯合作戰需求的重要裝備。不過，國軍現有系統僅為「精簡版」，並未擴及所有現役軍備，隨著國軍未來數年將陸續獲得美製F-16V block70戰機、M1A2T戰車、「海馬斯」多管火箭系統及陸射魚叉飛彈，戰術資訊鏈路系統已有升級迫切性。

我國對美採購的「海馬斯」多管火箭系統最快今年底開始交付，屆時亦須更完善的戰術資訊鏈路系統，精進聯合作戰成效。（取自美國陸軍網站）

為此，美國政府於今年2月21日公告「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案，進行「知會國會」程序，總金額達7500萬美元（約新台幣24億6611萬元）。我國國防部當時透過新聞稿表示，美方將就整合國軍指管及情監偵系統的數據鏈路升級，進行整體規劃、完成部分優先升級作業，提升現有共同作戰圖像效能，並建立軍事互通性，發揮聯合戰力。

政府採購網今日公布的決標資訊顯示，國軍已透過駐美軍事代表團，與美國在台協會（AIT）簽署「資通系統提升先期規劃」，總金額為20億5844萬9130元，自今年7月執行至2026年底。這個案子由資通電軍指揮部主辦，履約地點則在新北市新店區、高雄市左營區。

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對此美國Link-16系統提升先期規劃對台軍售案效益，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲日前受訪分析，此案涉及美台軍事深層合作，將能分享戰場情資，有助於建立共同作戰圖像。即使美軍未直接介入台海衝突，但可將偵測系統的戰場情資分享給國軍，甚至也使用Link-16的日本開通相關權限，都可先期掌握共軍動態，更有效地分配兵力、火力。

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