俄烏戰爭再現北韓武器！「火鶴」飛彈裝甲車曝光

火鶴-4使用的飛彈據傳由光電尋標器和光纖電纜指揮控制，射程超過10公里。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 軍聞網站《戰區》（The Warzone）7月30日報導，北韓向俄羅斯提供的「火鶴-4」（Bulsae-4）反裝甲飛彈載具近日出現在烏克蘭東部哈爾科夫地區，這是北韓首次向俄羅斯提供裝甲車輛，標誌著兩國軍事合作的新一步。此舉可能對俄羅斯的戰術運用產生重大影響。

根據KUP Telegram頻道的消息，俄羅斯部署了北韓火鶴-4 M-2018非視距（NLOS）長程自走反裝甲飛彈系統。烏克蘭的空中偵察在哈爾科夫地區靠近俄羅斯邊界處發現一輛六輪裝甲車，疑似為該系統。這是北韓首次向俄羅斯提供裝甲車輛，標誌著兩國軍事合作的新階段。

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火鶴-4的設計基於北韓的M-2010裝甲運兵車底盤，裝備有8個飛彈發射容器，並配有旋轉砲塔。該飛彈系統類似於以色列的「長釘」反裝甲飛彈（Spike NLOS），允許操作人員在飛行過程中實時控制飛彈，並且具備在發射後再鎖定目標的能力。這種能力使飛彈可以繞過地形和人工障礙，從而進行多種戰術操作，例如攻擊隱蔽目標或改變攻擊路徑。

烏克蘭偵察機在曠野中發現外型奇特的6輪裝甲車，竟是北韓的「火鶴-4」（Bulsae-4）飛彈裝甲車。（取自Telegram）

報導引述據烏克蘭軍事網站Militinaryi的說法指出，火鶴-4使用的飛彈由光電尋標器和光纖電纜指揮控制，射程超過10公里。這次的發現證實了北韓飛彈系統的進一步應用，顯示出北韓和俄羅斯之間日益緊密的軍事合作關係。

北韓此前已向俄羅斯提供數百萬枚砲彈和多種短程彈道飛彈，有報導指出，俄羅斯專家可能協助北韓進一步發展其彈道飛彈和其他武器技術。兩國的合作不僅限於武器，還包括工程兵派遣等方面。上個月，兩國簽署了一項互助協議，有報導稱北韓將派遣工程兵前往烏克蘭協助俄羅斯。

這次火鶴-4系統的首次發現，可能顯示這些武器系統最近才抵達戰場，數量有限。然而，未來幾週內，可能會有更多類似裝甲車輛出現在戰場上，對戰局產生重大影響。

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