這次不來空的！禮砲連罕見105榴砲「真實彈」射擊 平戰轉換沒問題

俗稱「禮砲連」的陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲1連，昨（30）日進行了「105榴砲原級校正實彈射擊」，讓該連部隊也能迅速轉換角色投入戰備任務。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕在國家重要慶典及外賓迎接儀式上，禮兵部隊及禮砲連往往是不可或缺的「莊嚴」角色，他們穿著禮服，動作整齊劃一的拉出十數響的空包彈禮砲；不過，這些身著禮服的部隊也是可以換裝，針對平時操作的105榴砲進行「實彈」射擊，落實平戰轉換的部隊特性。

「禮砲連」在正式編制上稱為陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲1連，該連長年專門執行重要慶典任務，即使超出台北市區的防區範疇，至高雄陸軍官校慶祝百年校慶等，也是禮砲連的任務。而據《青年日報》報導，為了讓該連部隊也能迅速轉換投入戰備任務，火砲實彈射擊也是砲兵部隊不可少的實操訓練。

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報導指出，陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲1連在昨（30）日進行了「105榴砲原級校正實彈射擊」，磨練官兵發揮砲兵「射、測、觀、通、砲」專業本職技能，依射擊命令完成火砲檢整、彈藥藥包裝填、諸元檢查等射擊程序，並於射擊後針對所獲火砲初速資料，做為即時修正射擊諸元之依據，為後續基地訓練奠定扎實基礎。

「禮砲連」在執行禮兵任務時，為讓官兵操砲順利與畫面乾淨，砲身兩側的金屬護板會被翻下，砲管也會仰至最高，而實戰訓時則會將砲各部件歸位，形成不同氛圍的畫面。（資料照）

值得注意的是，從圖中可以看見「禮砲連」部隊在實彈射擊時所操作之105榴砲，外型與禮砲射擊任務時略為不同，一般禮兵任務時為讓官兵操砲順利與畫面乾淨，砲身兩側的金屬護板會被翻下，砲管也會仰至最高，而實戰訓時則會將砲各部件歸位，形成不同氛圍的畫面。

此外，此款榴砲在射擊時，彈頭與推進藥包是分開裝填的，代表射擊前需先裝填彈頭再裝填藥包，而這個動作在禮兵任務時，也能看見官兵裝填紅色藥包、未裝實彈的動作。

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