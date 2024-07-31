我F-16V飛官都到這裡換裝訓練 空軍21作戰隊「Play to win」驚豔美軍

圖為空軍4聯隊F-16V Block 20型機，起飛升空準備夜航。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕說到空軍，許多人肯定聽過「F-16」的名號，這款暢銷全球的多用途戰機，已在我國服役近30年；近年隨著機隊完成「鳳展計畫」構改升級，整體的空防能量又更上一層樓，而當年迎接「戰隼」來台的嘉義空軍4聯隊，便是它們的第一個家；但你可能不知道，隸屬4聯隊的21作戰隊，不只是當年接裝該戰機的首支中隊，也是今日我國飛官換裝F-16V戰機、甚至赴美專精訓練的搖籃。

空軍4聯隊第21作戰隊，前身為空軍4大隊第21中隊，歷年曾換裝F-84G、F-100A/F、F-5E/F等戰機；直到1992年美國宣布售我F-16A/B型機後，空軍相繼派員赴美接受種子教官訓練，並由時任21中隊長郝光明中校，於1997年4月偕美軍飛行員駕駛首架F-16戰機返國。該中隊後於同年10月編為空軍首支F-16戰機中隊，並在2004年11月配合「精進案」改制至今，專責執行F-16V戰機的換裝任務。

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《青年日報》指出，在21作戰隊換裝F-16V戰機的飛行學員，除接受「人員換裝基礎訓練」（CTS），了解戰機諸元與性能；還須進行8個月學科、模擬機訓練，熟悉各操作程序並可承受高G力，接著才會展開實機術科訓練，如1對1基本攻防（BFM）、2對1和1對2的空戰演練（ACM）、2對2近戰攔截（ACT），以及對空、對地戰術課目都要合格，才可掛階成為F-16V戰機飛行員。

空軍4聯隊第21作戰隊，前身為空軍4大隊第21中隊，專責空軍F-16V戰機換訓任務。該作戰隊番號與駐美路克空軍基地的21中隊相同，形成另類的「台美連線」。（取自青年日報）時任21中隊長郝光明上校，於1997年4月率先與美軍飛行員將首架F-16A/B戰機飛回我國，創下歷史性紀錄。（取自青年日報）

台美「Play to win」連線 我21作戰隊表現驚豔美飛官

值得一提的是，由於軍方當年購入F-16A/B戰機時，有保留一支中隊數量的戰機於美做專精訓練，是為與21作戰隊同番號的21中隊「賭徒中隊」；因此，該作戰隊的飛行教官不只飛時超過1000小時，更要定期赴美、接受F-16型機的戰術、儀器飛行與夜視莢艙等專精訓練，而我國飛行員往年在美進行炸射訓練的好表現，也在路克基地擦亮了我國空軍的招牌，令美軍飛行員刮目相看。

現任空軍21作戰隊隊長王上校。（取自青年日報）

現任空軍21作戰隊隊長的王上校則說道，作為全空軍唯一的F-16V換訓機隊，陣中飛行教官壓力之大不難想像；而該隊成立以來，一向貫徹口號「Play to win」（天生贏家）的精神，赴美參加進階戰術專精訓練屢獲佳績，保有優良傳統及訓練成果。他期許作戰隊能上下一心克服困難，完成上級交付任務，繼續為國孕育飛行人才。

圖為空軍455聯隊（今4聯隊）官兵2017年與披上服役20周年紀念塗裝的F-16戰機合影。（中華民國空軍官方Facebook）

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