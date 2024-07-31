獨家》 漢光補考 光六快艇 海巡萬里艦東部綜合操演

海巡萬里艦駛入花蓮港內準備補給。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕漢光40號演習雖因凱米颱風部份科目提前結束，但國防部增強東部制海戰力並未鬆懈，今天上午2艘光六快艇首度搭配海巡萬里艦進駐花蓮港，藉此演練東部海域的濱海作戰戰術及部署能力，海巡艦艇的「平戰轉換」也納入驗證重點。

今天清晨5時許，2艘光六快艇、1艘海巡安平級巡防艦（萬里號）出現在花蓮港外海，經過近1小時的海上戰術演練後，6時40分編隊駛入花蓮港，進駐海巡東部機動隊及花蓮海巡隊的5、6號碼頭，海巡配合這次的演習還騰出碼頭，全面配合這次的作戰演練。

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光六快艇駛入蓮港內，準備實施補給演練。（記者游太郎攝）

二艘光六快艇編隊駛入花蓮港。（記者游太郎攝）

官員指出，這次的演練原規劃納入沱江艦，且在今年3月份已先行出動6艦光六快艇及錦江級編號614鄱江艦，在東部海域演練濱海作戰相關戰術，由於戰時花蓮港是重要的支援港口，友邦的戰備物資也規劃在此卸載，如何防禦已成為漢光40號演習的重要演練項目之一。

「光華六號」飛彈快艇由台船公司建造，屬近岸作戰打擊兵力，具靈活機動性，在匿蹤、速率、耐波力、航程及戰鬥能力方面，較第一代的海鷗快艇已有大幅改善，配置4枚雄風二型飛彈，在戰術運用彈性上，可有效執行反水面作戰任務，隸屬海軍一三一艦隊。

隸屬海巡北部機動隊的萬里艦，為安平級巡防艦，海巡署以量產型沱江級巡邏艦為藍本修改而來的艦型，艦體與上層結構向內傾斜以降低雷達波折射，水噴射推進器可大幅提升操作靈活性；為滿足海巡隊接舷的需求，安平級艦的前甲板較沱江級艦低，艦體後方的左右舷側各增加一個開口做為救難作業區，後甲板上則裝有一座機械吊臂，使其可釋放RHIB硬式橡皮艇。

國防部為驗證安平級巡防艦的平戰轉換效能，2年前漢光38號演習時，曾規劃安平艦（CG601）至左營港碼頭裝載雄二反艦飛彈發射箱與相關設備，並於「海強操演」中完成實彈試射。

二艘光六快艇完成戰術演練後，準備駛入花蓮港補給。（記者游太郎攝）

駛入花蓮港內準備補給演練的二艘光六快艇。（記者游太郎攝）

海巡安平級萬里艦與海軍光六快艇泊靠海巡花蓮港碼頭內。（記者游太郎攝）

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