無人僚機的「大腦」！美空軍選定5家公司 研發關鍵自主系統

通用原子公司（General Atomics）研發了一款名為「棋手」（Gambit）的自主無人機，並將其推廣至美國空軍的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）專案。（取自GA-ASI專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國空軍近日低調選定5家公司，負責開發首批「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的自主系統。這些公司在幾個月前低調地獲得了合同，但基於安全考量，相關公司名稱並未公開。

這項消息由美國空軍戰機與先進飛機計畫執行官沃赫斯（Jason Voorheis）准將，於7月29日在俄亥俄州代頓市舉行的空軍生命週期產業日上透露。

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他表示，這套自主系統將成為CCA機群的「大腦」，它將讓無人機僚機與F-35等有人戰機協同作戰，執行打擊、偵察和電子戰等多樣化任務。美國空軍計劃到2030年代末期至少部署1000架CCA，並將分批次逐步推進，每批次都將為空軍帶來不同的作戰能力。

今年4月，美國空軍布選定國防新創Anduril與通用原子航空系統公司（GA-ASI，簡稱通用原子）兩公司，進入「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）計畫的下階段設計與試量產工作，並以2026年邁入量產、2030年前達「完全作戰能力」為目標。沃赫斯准將透露，這兩家公司目前正在按計劃進行生產代表性測試飛機的開發，並將與剛剛選定的5家自主系統供應商密切合作，確保硬體和軟體系統的良好整合。

沃赫斯指出，這些硬體和軟體開發商來自一個已建立的CCA潛在供應商聯盟，未來的階段，空軍計劃從該聯盟以及外部公司中選擇供應商。他強調，保持市場競爭力至關重要，無論是外國合作夥伴、聯合合作夥伴，還是CCA的第二階段，都需要有足夠的自主系統供應商。

Anduril公布的CCA渲染圖。（取自Anduril Industries專頁）



美國空軍計劃最快於2026年進行競標並授予第一批次CCA的生產合約。沃赫斯准將表示，空軍可能會選擇向兩家供應商採購飛機，或從其他公司選擇系統。如果選擇多家供應商，採購比例不太可能是50比50的均等分配。

與此同時，美國空軍已經開始為第二批次CCA制定需求。負責先進飛機的高級物資領導人赫爾弗里奇（Timothy Helfrich）上校表示，預計在未來幾個月內確定這些需求，並計劃在2025年前授予合約。

美國空軍還希望在未來的CCA討論中納入其國際夥伴。沃赫斯准將表示，這可能包括為第一批次飛機提供對外軍售機會，並預計美國盟友將與CCA團隊密切合作，共同定義第二批次的能力需求，甚至可能聯合生產這些飛機。

這一系列舉措顯示，美國空軍正在積極推動無人機僚機技術的發展，並致力於打造一個強大的協同作戰體系。

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