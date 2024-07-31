「會思考」的巡弋飛彈！MBDA最新AI武器系統或改寫空戰規則

這張假想圖展示了SPEAR巡弋飛彈系統的作戰場景，背景中可以看到兩架戰機：左側疑似是歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon），右側則是F-35匿蹤戰機，展示了SPEAR飛彈可與不同類型的先進戰機配合使用。（取自MBDA官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲飛彈巨頭MBDA公司宣布，其「協同攻擊」（Orchestrike）人工智慧（AI）系統在過去1年內取得重大突破。SPEAR系列飛彈將成為全球首批具備AI增強協同能力的巡弋飛彈，並且保持人為操作者參與決策，象徵軍事AI應用邁入新時代。

根據MBDA於7月22日在官網發布的聲明，Orchestrike系統的核心在於透過AI驅動的協同作戰，大幅提升SPEAR飛彈與發射飛機飛行員之間的互動表現。該系統將使SPEAR巡弋飛彈能夠即時對威脅做出反應，並與飛行員協同解決複雜的戰術挑戰，從而顯著提高飛彈和平台的生存能力以及整體任務成功率。MBDA強調，飛彈將始終在人為操作員設定的參數範圍內運作，以確保合法和道德使用，回應了外界對AI武器系統可能失控的疑慮。

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MBDA執行長貝朗傑（Eric Beranger）表示：「MBDA在AI創新領域的領先地位，展示了我們在歐洲擁有獨特技術和專業知識，能為軍方提供關鍵的空中飛彈能力，以捍衛我們的價值觀和自由。」這番言論凸顯AI在現代軍事戰略中的重要性，以及歐洲在軍事科技領域保持競爭力的決心。

這張假想圖展示了多枚飛彈，透過Orchestrike系統實現的AI增強協同能力，在森林和山丘上空飛行的場景，呈現了SPEAR系列飛彈可能的協同作戰情況。（取自MBDA官網）

自2023年巴黎航展首次亮相以來，MBDA在短短12個月內便將Orchestrike從概念推向實際應用階段，展現了公司在軍事科技創新領域的強大實力。重點包括完善AI算法、改進飛彈間數據鏈路，並將這些先進元素整合到SPEAR系統中，進一步增強這款已經領先全球的巡弋飛彈武器系統的作戰能力。

SPEAR飛彈系列是MBDA為滿足現代空軍作戰需求而開發的網路化巡弋飛彈，能在各種惡劣天氣條件下，從遠距離精確打擊移動目標，有效壓制和摧毀敵方防空系統。SPEAR集成了巡弋飛彈的所有先進功能，包括複雜的任務規劃能力和執行遠程任務的能力。其革命性的小型化設計使單架F-35戰機可在內部武器艙攜帶多達8枚SPEAR飛彈，大幅提升了戰機的打擊能力和靈活性。

在本屆英國范堡羅國際航空展（Farnborough International Airshow）上，MBDA特設了Orchestrike數位孿生模擬器，該模擬器採用真實的飛彈AI和硬體，包括新型網路化數據鏈路。這允許軍事用戶沉浸在模擬突擊環境中，親身體驗飛彈如何透過Orchestrike AI能力，即時且協同地應對戰術形勢的變化。

展望未來，MBDA表示Orchestrike技術有潛力擴展到其他具備網路化數據鏈路能力的彈藥上，預示著AI協同作戰系統可能在未來戰場上扮演更加關鍵的角色，徹底改變現代空戰的面貌。

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