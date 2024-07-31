美B-2「幽靈」轟炸機首飛35周年 首位2000小時飛官同步誕生

美國空軍國民兵美東時間前（29）日表示，隸屬密蘇里州空軍國民兵轟炸機聯隊所屬中隊的梅爾中校，今年6月初駕駛B-2轟炸機執行任務期間，累積飛時突破2000小時，成為「幽靈」機隊首飛35年來的第1人。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤戰略轟炸機是美國空軍遠程打擊任務的主力儎台，其扁平、流線外型與極大載彈量，以及可攜帶核武的戰略嚇阻能力，使其服役至今仍是外國難探究竟的先進機種；而「幽靈」機隊在今（2024）年7月迎來首飛35周年外，首位生涯飛時突破2000小時的B-2飛行員也在近期誕生，由於該機隊數量稀少、行蹤神祕，更凸顯了上述歷史紀錄的珍貴。

前述重大里程碑的主角，是隸屬美國密蘇里州空軍國民兵131轟炸機聯隊（131st Bomb Wing, Missouri ANG）所屬中隊指揮官的梅爾中校（Lt. Col. Justin Meyer）。他在美國空軍服役19年，曾擔任T-38教練機飛行教官、美國空軍武器學校教官等職；而今年6月初準備從懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）駕駛B-2進行任務的時候，便正式成為該機隊35年來首位飛破2000小時的成員。

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梅爾中校得知此事後回應道，他的空軍生涯一路都在專注成為飛行領域的專家（a residence expert），從飛行教官到轟炸機中隊的指揮官，他感到無比光榮與感謝。

在這項重大里程碑當下，梅爾中校駕駛的是美國空軍編號88-0331的B-2「南卡幽靈號」（Spirit of South Carolina），而他得知此事後也深表光榮與感謝。（美軍DVIDS網站）

要成為B-2飛行員有多困難？軍聞網站《Aviationist》引述美國空軍統計資料指出，截至前（2022）年，全空軍僅550位飛行員真正駕駛過B-2轟炸機，可謂「菁英中的菁英」。

美國空軍表示，這些飛行員會先接受B-2型機的「基礎換裝訓練」（Initial Qualification Training, IQT），接著進行數百小時的學科、模擬機訓練，才有實機術科訓練資格，並在完成首飛後，獲得獨一無二的「幽靈編號」（Spirit number），不過這組號碼，也會賦予曾同乘B-2的機務人員，甚至是閣員、高階軍官及國會議員等特殊人士。

圖為兩位美國空軍B-2戰略轟炸機飛行員，而他們左胸前的徽章，即為「幽靈編號」（Spirit Number）。（美國空軍網站）

B-2戰略轟炸機最初於1989年7月17日成功首飛，並在本月中迎來他首飛的第35周年，目前尚有20架服役中。不過，由於有架同型機前年曾在緊急落地後起火、造成損傷，因此明（2025）年的機隊規模可能會再「-1」；儘管如此，在新一代B-21「突襲者」（Raider）戰略轟炸機尚在測試之際，B-2仍會是美軍「核三位一體」（nuclear triad）的空中主力之一，與B-52H轟炸機共負戰略嚇阻的重責大任。

B-2戰略轟炸機本月迎來首飛第35周年，該機隊目前尚有20架服役中。而在新一代B-21戰略轟炸機尚未服役之際，B-2仍會是美軍「核三位一體」的空中主力之一，與B-52H轟炸機共負戰略嚇阻重任。（擷取自美國國防部網站）

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