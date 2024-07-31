因抗蘇聯而相識《美中關係50年》揭兩大國分分合合的感情史

自蘇聯解體後，美中關係一直是國際間難解的課題，起初美國因為了對抗蘇聯而聯手中國，開啟了如感情般分分合合的交談，而在中國崛起、美國前總統川普與中國國家主席習近平上台後，兩國關係瞬間走向冰點。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕自蘇聯解體後，美中關係一直是國際間難解的課題，起初美國因為了對抗蘇聯而聯手中國，開啟了如感情般分分合合的交談，而在中國崛起、美國前總統川普與中國國家主席習近平上台後，兩國關係瞬間走向冰點，一場看似冷戰的開端，是否在拜登執政的後續有解？《與中國共舞：美中關係50年》一書引用美中雙方專家的觀點，或許能更了解美中關係長年互動下的癥結點。

1970年代，美國與中國開啟了新的相遇契機，最初美中雙方聯手是為了打擊蘇聯政權，美國在1969年初尼克森總統上任不久後，便開始採取嚴肅而漸進的態度，展開與毛澤東的接觸，進而開啟了交流的時代。《美中關係50年》一書中，將這個交流時期定義在1971年至2016年左右，這幾十年間的交流主要特徵是具有某種延續性。

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美中關係的初期交流正好碰上被文化大革命摧毀後的中國，面臨貧困、教育崩解、衛生保健等問題，美國的任務是給予足夠的動機，使中國實施更人性化的治理，以創造和平的先決條件。雙方的交流互動以最高領導人為中心，不斷交流深化，從尼克森時代的國務卿季辛吉與毛澤東時代的國務院總理周恩來，發展到卡特總統與鄧小平時代，雙方逐步擴大至雙方社會、經濟的互動。

1990年代至2000年代，美中關係屢屢發生嚴重事件，從1989年天安門事件、1996年台海危機1999年中國大使館誤炸事件，以及2001年美中軍機撞機事件，凸顯就戰略而言雙方仍不互相信任，美中交流也不如以往穩固，但仍未被視為嚴重的國安問題。

《美中關係50年》書中認為，美中衝突的轉捩點在於911事件後的2001年起，美國的焦點一直在東亞以外的地區，並深陷泥沼；而此時，中國解放軍軍力日益提升，人民對於自我地位的認同也漸漸高漲。（釀出版/秀威資訊授權提供）

《美中關係50年》書中認為，美中衝突的轉捩點在於911事件後的2001年起，美國的焦點一直在東亞以外的地區，從阿富汗到伊拉克，美軍深陷中亞與中東問題的泥沼；而此時，中國解放軍軍力日益提升，人民對於自我地位的認同也漸漸高漲，中美雙方在軍事安全方面的策略反倒變得愈發保守，而2008年全球金融危機時，中國甚至注意到美國實力有大幅衰退的跡象，而美國一時之間，不認同但也只能乾著急。

有趣的是，這樣的認知落差甚至體現在的人民思維中，書中分析指出，歐巴馬政府拒絕接受習近平在新上台後提出的「新型大國關係」，這也加深了兩國的矛盾，北京當局擔心美國可能不會將之視為具同等地位的大國，而中國人民甚至認為中國如今更加強大，且更值得尊重，美國不只日薄西山，更應表現一定程度的敬重；但中國的種種山寨、品質與政治政策，美國亦無法認同中國。

美中雙方的衝突加劇，現今亦體現在經濟疏遠及面對疫情的指責看法，中國對於疫情初期的隱瞞態度使美國對中國的負面觀感大增，當然在香港問題、台海問題等敏感議題上雙方仍都採取強硬態度，這也使得衝突更加複雜，特別是川普與習近平都屬民粹主義型領導人，不像他們的前任那般熱衷於交流，儘管拜登稍微緩和局勢，但仍暫時難以重返交流線上。

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